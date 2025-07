Cote d'Ivoire: Journée nationale de l'arbre / Karité - Des femmes bénéficient d'un projet de 10 000 plants en pépinière à Kong

Dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, le Conseil du coton, de l'anacarde et du karité a apporté son soutien, le vendredi 04 juillet 2025, à un projet de mise en place de 10 000 plants de karité en pépinière, dans la commune de Kong. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement et de l'autonomisation des femmes.

Cette activité, menée en collaboration avec la Fondation YeS, s'inscrit dans une dynamique nationale de restauration des écosystèmes et de promotion du développement durable, en phase avec la Stratégie du Conseil en matière de durabilité et de préservation de la biodiversité. Elle vise à favoriser la régénération des paysages forestiers dégradés, tout en renforçant la résilience des systèmes agricoles.

Les bénéficiaires ont également reçu deux tricycles du Conseil des mains de Ouattara Blida Alain Hyacinthe, Pca de l'institution.

Le projet a permis aux femmes de la coopérative Sobeha de se former aux techniques de création et d'entretien d'une pépinière de karité, sous la supervision de la Sodefor et de l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Sanogo Fatoumata épse Baro, présidente de ladite coopérative, a exprimé la détermination des bénéficiaires à faire de ce projet un succès. « Nous allons prendre soin de cette pépinière. Car ce projet, nous l'avons rêvé et allons le réussir ensemble. Rendez-vous dans un an pour les résultats », a-t-elle promis.

Représentant le Directeur général du Conseil du coton, de l'anacarde et du karité, Dr Ouattara Mariam, Directrice de la production et de la durabilité, a salué l'esprit de collaboration autour de cette initiative et rappelé l'importance stratégique du karité dans les actions futures du Conseil. « Le karité est désormais un levier clé de durabilité. En soutenant ce projet, le Conseil du Coton, de l'Anacarde et du Karité affirme son ambition de bâtir une filière exemplaire, alliant performance agricole, résilience écologique et inclusion sociale », a-t-elle expliqué.