Cote d'Ivoire: An 5 du décès d'Amadou Gon Coulibaly - Beugré Mambé : « Il était un modèle d'humilité, de loyauté et de rigueur »

Robert Beugré Mambé a présidé, le 8 juillet 2025, la cérémonie de commémoration de l'an 5 du décès de l'ancien Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Cinq ans après son décès, Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre ivoirien, a été honoré, le 8 juillet 2025, lors d'une cérémonie commémorative présidée par le Premier ministre Robert Beugré Mambé, à Abidjan-Cocody. La Côte d'Ivoire a perdu un homme d'État, bâtisseur et visionnaire dont le décès brutal, le 8 juillet 2020, a laissé un vide profond dans le pays. Lors de cet événement, Robert Beugré Mambé a salué la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, le décrivant comme « un modèle d'humilité, de loyauté et de rigueur ».

Il a souligné son profond amour pour la Côte d'Ivoire, un amour qui se manifestait par le travail bien fait, le service public et une exigence permanente d'exemplarité. Beugré Mambé a également affirmé que la création de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly (Ifp-Agc) ne visait pas seulement à lui rendre hommage, mais à perpétuer ses valeurs auprès de la jeunesse ivoirienne.

L'institut, en quatre ans, a déjà formé 279 jeunes, leur offrant des connaissances solides en vie politique, histoire politique, rhétorique et animation de débats.

Le Premier ministre a félicité le président du Conseil d'administration, Mamadou Touré, ainsi que toute l'équipe administrative de l'institut. Mamadou Touré a d'ailleurs précisé que l'institut a formé des jeunes de divers partis politiques ivoiriens, dont le Ppa-CI, le Pdci-Rda et le Rhdp. La 4e promotion de l'Ifp-Agc a vu la graduation de 64 diplômés, considérés comme les héritiers d'un idéal de droiture, de travail et de fidélité à la nation.

La 5e promotion, composée de 70 nouveaux auditeurs sélectionnés parmi 650 candidats, est appelée à devenir des serviteurs humbles et des bâtisseurs d'idées. Robert Beugré Mambé a fait savoir que le gouvernement continuerait à soutenir les initiatives qui forgent une conscience politique, citoyenne et sociale chez les jeunes, car c'est ainsi que se construit la Côte d'Ivoire de demain. « L'Institut Amadou Gon Coulibaly montre qu'on peut faire confiance à la jeunesse, qu'on peut lui offrir une espérance structurante, exigeante, mais bienveillante. Le Gouvernement continuera donc à soutenir toutes les initiatives qui visent à forger une conscience politique, citoyenne et sociale chez les jeunes, car c'est là que se construit la Côte d'Ivoire de demain », a-t-il conclu.

Était également présente, la députée à la Chambre des communes du Canada, Arielle Kayabaga, qui a rendu hommage à Amadou Gon Coulibaly.

Quant à la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, elle a décrit Amadou Gon Coulibaly comme un exemple et son mentor dans sa carrière politique, soulignant sa loyauté et sa grande valeur. « Quand j'ai été battue aux élections régionales, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly m'a toujours encouragée. Ses conseils m'ont été d'une grande aide dans mon parcours », a-t-elle appuyé.

Elle a partagé comment ses encouragements l'ont aidée après sa défaite aux élections régionales, la menant à devenir présidente du conseil régional du Cavally en 2018 et d'être réélue en 2023. « Amadou Gon fut un exemple, mon mentor dans ma carrière politique ». Animant la master class sur le thème : « Pourquoi s'engager politiquement ? », Anne Ouloto a exhorté la jeunesse à suivre les pas d'Amadou Gon Coulibaly qui était un exemple « de loyauté avec une grande valeur ». La cérémonie a également vu la présence de la famille de l'ancien Premier ministre, de plusieurs présidents d'institution de la République et de membres du gouvernement.