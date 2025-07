Cameroun: Bijou Ongmakagne candidate à la présidentielle donne les lignes de son programme politique

Intitulé Renaissance du Cameroun ce programme qui se decline en 14 points fait un round up succinct sur la politique, l'économie et la societé. Avec en toile de fond un appel à tous les electeurs dont elle sollicite les suffrages: Le pouvoir appartient au peuple.

Pouvez-vous vous présenter aux électeurs camerounais qui vous découvrent ?

Je suis Bijou Ongmakagne, Camerounaise engagée, femme d'écoute, de terrain et d'action. Candidate indépendante à l'élection présidentielle d'octobre 2025, je porte une vision de Renaissance nationale, fondée sur la justice sociale, l'éthique de gouvernance, la réconciliation nationale et la souveraineté partagée. Je ne viens pas du sérail politique traditionnel, mais je viens du réel : celui du peuple, des femmes et des jeunes qu'on n'écoute pas assez.

Remplissez-vous toutes les conditions d'éligibilité?

Je remplis strictement toutes les conditions requises par la Constitution et les lois de la République du Cameroun. Ma candidature est juridiquement fondée, administrativement recevable, et politiquement légitime.

Qu'est-ce qui vous a motivée à vous présenter ?

Le silence prolongé du peuple, la lassitude généralisée, l'échec des promesses répétées, et l'absence d'un projet structurant porté par une vision claire et humaine. Il faut bien que quelqu'un ait le courage de dire « maintenant, ça suffit » et d'agir. Je me suis levée parce que j'aime mon pays et que je refuse d'en être spectatrice.

Certains disent que vous voulez faire le "buzz". Qu'en pensez-vous ?

Je ne cherche pas le buzz, je cherche le basculement. Ceux qui me réduisent à un effet d'annonce se trompent de combat. Mon engagement est profond, réfléchi, et s'inscrit dans une dynamique à long terme. Le changement ne commence jamais avec les foules ; il commence toujours avec le courage d'une voix solitaire.

Quelles sont vos chances et vos atouts?

Mon principal atout, c'est l'authenticité de ma démarche : je ne suis ni achetée ni téléguidée. Je parle vrai, je propose du concret, et je ne méprise pas le peuple. J'apporte aussi une voix féminine forte, dans un système qui a trop longtemps marginalisé les femmes dans la décision politique.

Ces atouts suffisent-ils pour que les électeurs votent pour vous ?

Ils n'en garantissent pas le résultat, mais ils offrent un choix inédit et sincère aux électeurs. Je ne demande pas qu'on vote pour moi par effet de mode, mais qu'on m'écoute, qu'on compare, qu'on réfléchisse. Le peuple est plus intelligent qu'on ne le croit.

Quels sont les 5 axes majeurs de votre projet de société?

1. Refondation des institutions : transparence, indépendance judiciaire, décentralisation réelle.

2. Éducation & emploi : réforme structurelle pour une jeunesse active et productive.

3. Santé & dignité sociale : accès aux soins, couverture solidaire, retraite juste.

4. Agriculture & souveraineté économique : modernisation des filières locales.

5. Réconciliation nationale & justice sociale : dialogue, paix, et vérité historique.

Allez-vous battre campagne dans les 10 régions ?

Oui. Je compte me rendre dans les 10 régions du Cameroun, selon les moyens disponibles, car je suis la candidate de toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, sans distinction géographique, linguistique ou culturelle.

Comment comptez-vous financer votre campagne ? Quel budget ?

Je m'appuie sur une logique de transparence et de sobriété. Le budget prévisionnel est modeste comparé aux grandes machines traditionnelles, mais chaque franc collecté ou investi est tracé et engagé dans l'intérêt du peuple. Je lance un appel à la diaspora, aux soutiens locaux, aux partenaires stratégiques, et à toutes les personnes qui croient en une alternative honnête.

Pourquoi cette tournée dans la diaspora ? Quel est le programme ?

La diaspora est une force d'idées, d'investissements et d'exigence démocratique. Mon programme inclut des rencontres citoyennes, des échanges avec les leaders d'opinion, et des dialogues avec les relais économiques et culturels pour co-construire des solutions concrètes.

Un message particulier à la diaspora ?

Vous n'êtes pas des étrangers à la Nation. Vous êtes des piliers du renouveau. Vos voix comptent, vos critiques aussi. Je viens vous écouter, non pas vous séduire, mais construire avec vous.

Quelle est votre position sur la double nationalité ?

Je suis favorable à la reconnaissance de la double nationalité, dans un cadre clair, transparent et protecteur. Le Cameroun doit cesser de punir ses enfants qui réussissent ailleurs. La diaspora n'est pas une menace, elle est une ressource.

Quelle place pour la diaspora dans votre projet de société?

Une place stratégique et transversale: dans l'économie, la diplomatie, la culture, et l'innovation. Je souhaite créer un Haut Conseil de la Diaspora Camerounaise, pour institutionnaliser sa contribution au développement.

Un message aux électeurs en attendant l'ouverture de la campagne?

Ne laissez personne décider à votre place. Ne vous résignez pas. Le pouvoir appartient au peuple. Informez-vous, débattez, exigez des projets clairs. Et surtout, votez en conscience, car votre avenir commence par votre voix.