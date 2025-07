Sénégal: En visite à Washington - Diomaye annonce un nouveau partenariat solide et ambitieux entre le Sénégal et les États-Unis

Sur invitation du président des Etats-Unis, Donald Trump, Bassirou Diomaye Faye, président de la République a rencontré ce mercredi 9 juillet a rencontré son homologue américain lors d'un entretien auquel il a exprimé sa satisfaction. A travers un message publié sur ses réseaux sociaux, le président Diomaye, qui remercie Donald Trump pour son invitation et son accueil, annonce un nouveau partenariat solide et ambitieux entre le Sénégal et les États-Unis

"Je remercie chaleureusement le Président Donald Trump pour son invitation et son accueil convivial à la Maison Blanche. Nos échanges riches et constructifs ouvrent la voie à un nouveau partenariat solide et ambitieux entre le Sénégal et les États-Unis, bénéfique à nos deux peuples et à l'Afrique", a déclaré le président de la République.

Pour rappel, plusieurs les présidents africains, notamment celui de la Guinée-Bissau, du Gabon, de la Mauritanie, du Libéria et du Sénégal ont été reçu ce mercredi 9 juillet par le président américain Donald Trump.