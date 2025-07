Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a reçu en audience ce mercredi 9 juillet 2025, une délégation de l'Académie Endogène des Savoirs (ACADES), conduite par le président du Collège des Sachants, Pr Yves DAKOUO, et le président de la structure lui-même, Dr Dramane KONATE.

Cette rencontre a permis de présenter officiellement au ministre l'Académie de l'endogène, ainsi que les experts et chercheurs indépendants de toutes compétences qui l'animent. Rappel a été fait de la validation par un Atelier national des éléments de « monographies endo-culturelles » en 2023, regroupant les savoirs et savoir-faire endogènes, en présence du Ministre chargé de la culture et des représentants de la soixantaine de communautés au Burkina Faso. La récente publication du livre blanc du 15-Mai, intitulé « le Culturel, le Spirituel, le Cultuel et l'Immortel » a fait l'objet d'une dédicace spéciale pour le chef du département de la culture.

Pour le Dr Dramane KONATE, l'objectif de cet ouvrage est non seulement relatif à la Journée des coutumes et traditions, mais aussi à la connaissance des traditions en relation avec la culture, les savoirs ancestraux, les religions du livre, les langues, le genre, les médias, etc.

Pour le Pr Yves DAKOUO, cette démarche vise à favoriser une meilleure connaissance des us et coutumes, à encourager le dialogue intergénérationnel et à contribuer au vivre-ensemble. Il estime que les conflits intercommunautaires peuvent souvent être atténués par une meilleure compréhension mutuelle des traditions.

Le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a salué cette initiative en la qualifiant de complémentaire aux efforts du ministère. Il a cité en exemple le projet en cours sur les patronymes endogènes, qui connaît un fort engouement national, ainsi que la récente décision du Gouvernement d'attribuer des dénominations plus endogènes aux provinces et régions du Burkina Faso.

Pour le ministre chargé de la culture, ces dynamiques renforcent l'ancrage identitaire et culturel des populations. Pour ce faire, il a appelé à un partenariat entre GENESIS/ACADES et le département pour une meilleure prise en compte de l'endogène dans l'action publique en vue du développement de notre chère patrie.