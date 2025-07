Madagascar: Crise à la JIRAMA - Marc Ravalomanana réclame un audit international

Alors que des employés de la Jirama ont mis en exécution leurs menaces de grève, Marc Ravalomanana a appelé à des mesures fermes pour débloquer la situation.

L'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, a lancé un avertissement ferme hier, mardi 9 juillet 2025, face à la situation que traversent la Jirama et ses employés. Il a souligné que cette société publique, tout comme son personnel, constitue une pierre angulaire du pays et mérite d'être respectée, restructurée et valorisée de manière durable.

Malgré une gouvernance jugée défaillante et diverses pressions, les agents de la Jirama continuent d'assurer quotidiennement la fourniture d'eau et d'électricité à la population. « Ils n'exercent pas un pouvoir, ils protègent leurs concitoyens », a déclaré Marc Ravalomanana, réaffirmant son soutien total et inconditionnel aux travailleurs de l'entreprise.

Perte annuelle

Depuis 2019, sous l'administration d'Andry Rajoelina, la crise structurelle au sein de la JIRAMA ne cesse de s'amplifier. Alors que l'entreprise réalisait des bénéfices en 2009, elle enregistre actuellement une perte annuelle estimée à 823 milliards d'ariary, selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2023. La dette globale s'élève à 1 800 milliards d'ariary, soit 5 % du PIB national.

Aucun rapport financier officiel n'a été rendu public depuis 2009, renforçant le climat d'opacité autour de l'entreprise. La gouvernance de la Jirama s'est caractérisée par une instabilité chronique : cinq ministres et huit directeurs généraux se sont succédé en six ans. À chaque changement, les stratégies en place sont interrompues. « Comment redresser la Jirama sans une gestion rigoureuse et pérenne ? », s'interroge l'ancien président.

Déséquilibre structurel

Plusieurs projets énergétiques majeurs, censés renforcer l'approvisionnement en électricité, sont aujourd'hui à l'arrêt. Il s'agit entre autre de Sahofika (205 MW) : reste en chantier, de Volobe (120 MW) : suspendu, et de Mandraka III (16 MW) : n'a pas démarré. Si ces projets avaient été menés à terme, le pays aurait pu économiser jusqu'à 500 milliards d'ariary par an et éviter l'émission de 900 000 tonnes de CO₂.

Entre 2020 et 2023, la Jirama a versé en moyenne 227 millions de dollars par an aux producteurs d'énergie privés utilisant du fuel lourd, représentant 56 % des coûts de production. Le prix de revient moyen est de 2 946 ariary/kWh, contre un tarif de vente de seulement 599 ariary/kWh. Un déséquilibre structurel criant.

Mesures fermes

Marc Ravalomanana appelle à des mesures fermes : une enquête internationale, complète et transparente sur la dette de la Jirama et ses contrats ; des poursuites judiciaires contre les responsables de la faillite de l'entreprise ; la fin des menaces et pressions contre les employés et les syndicats ; l'annulation des accords conclus dans la discrétion, sans consultation du peuple ni du Parlement et l'exigence, auprès des bailleurs de fonds, d'un audit complet et d'un plan de redressement validé par le Parlement avant tout nouveau financement.

En conclusion, Marc Ravalomanana affirme la nécessité d'une Jirama forte, publique, transparente et durable, capable de fournir de l'eau et de l'électricité à tous les citoyens. « Ce sont des droits fondamentaux, essentiels à la santé, à l'éducation et à l'avenir de toute la nation », a-t-il martelé.