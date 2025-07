La Société des Brasseries de Madagascar (STAR), acteur majeur du paysage économique et social malgache, confirme son engagement en faveur du développement des compétences et de la performance durable. L'entreprise investit massivement dans des domaines stratégiques, notamment la formation de ses collaborateurs, afin de soutenir la croissance et l'innovation. À cette fin, STAR alloue chaque année plus de1,5 milliard d'Ariary à la formation et au développement des talents de ses équipes.

Cela se traduit par environ 20 000 heures de formation par an, soit une moyenne de 11 heures de formation par employé. STAR est convaincue que le progrès industriel, et par extension le développement économique du pays, repose en grande partie sur la qualité et l'expertise de sa main-d'oeuvre. L'entreprise accorde une importance capitale à la formation de ses plus de 1 700 employés directs.