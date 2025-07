Ile Maurice: Un avertissement de fortes houles en vigueur

Un avertissement de fortes houles est en vigueur à Maurice jusqu'à ce dimanche 13 juillet à 10 heures. Selon le bulletin émis par la station météorologique de Vacoas ce jeudi 10 juillet à 4 h 30, la situation est dominée par un fort anticyclone positionné au sud des Mascareignes, lequel engendre un temps particulièrement venteux sur notre région. Des nuages en provenance de l'est influenceront les conditions locales, notamment dans la matinée.

Le début de journée s'annonce nuageux, avec des pluies intermittentes principalement sur les versants est et sud de l'île, ainsi que sur le plateau central. Des poches de brouillard sont également à prévoir dans certaines zones. Toutefois, une amélioration est attendue au fil des heures, avec un temps globalement beau durant la journée. Quelques ondées isolées pourraient encore survenir sur les hauteurs.

Les températures maximales oscilleront entre 20 et 22 degrés Celsius sur les terrains élevés, et entre 24 et 26 degrés Celsius dans les régions côtières. En soirée, le ciel sera partiellement couvert, devenant parfois nuageux sur les hauteurs et les versants exposés aux alizés, avec quelques pluies fines. La température minimale descendra entre 14 et 16 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 18 et 20 degrés Celsius sur les côtes.

Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 30 km/h, avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h dans les zones exposées. Les autorités météorologiques appellent la population à la prudence, notamment lors de manœuvres en hauteur ou sur les routes sujettes aux vents de travers.

En mer, les conditions demeurent dangereuses. La haute mer au-delà des récifs est très agitée, avec des houles atteignant environ quatre mètres. Ces vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, en particulier lors des marées montantes dans l'ouest et le sud. Pêcheurs, plaisanciers et baigneurs sont donc invités à éviter toute sortie en mer et à se tenir à l'écart des plages à risque.