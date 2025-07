Madagascar: Énergie - Le Fonds Decim lance l'électrification rurale

Le Fonds Decim (Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar) a attribué sa première subvention pour un projet d'électrification rurale à Madagascar. Cette enveloppe de 2,2 millions de dollars va permettre à la société Jiro Kanto de construire un mini-réseau hydroélectrique à Maheriara, dans le district d'Amparafaravola, région Alaotra-Mangoro. L'objectif est clair : raccorder 3 711 foyers et activités économiques dans treize fokontany des districts d'Amparafaravola et d'Ambatondrazaka, soit près de 18 500 bénéficiaires.

La signature du financement a eu lieu le 25 juin 2025. Le projet entre dans le cadre du Guichet 1 du programme Decim, qui concerne spécifiquement la construction de nouveaux mini-réseaux dans des zones encore non desservies. Une mission de terrain a été menée sur le site à la fin du mois de juin. Les travaux devraient s'étaler sur une période de 24 mois.

Jiro Kanto, filiale du groupe iED, a été créée en 2024 pour reprendre les infrastructures mises en place entre 2014 et 2019 par BETC Nanala, mais endommagées par le cyclone Batsirai en 2022. La relance de ces installations s'inscrit dans un double objectif : répondre aux besoins énergétiques locaux et renforcer la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques.

Un représentant du ministère de l'Énergie a précisé : « Ce financement entre dans la stratégie nationale d'électrification hors réseau. Il cible les zones encore non couvertes par le réseau principal. »

Fonds public

Le Fonds Decim s'inscrit dans une dynamique plus large portée par l'État malgache, avec l'appui de la Banque mondiale. Il est mis en oeuvre par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et le ministère du Développement numérique, et géré par Bamboo Capital Partners.

Doté d'un budget de 97 millions de dollars, ce fonds soutient les opérateurs privés à travers différents mécanismes : subventions, financements conditionnés aux résultats et lignes de crédit. Il ambitionne de créer 457 000 connexions électriques, dont près de 30 % seront réservées aux femmes.

Comme le souligne un autre représentant du MEH : « Le but est d'impliquer les acteurs privés dans l'électrification des zones isolées. »

D'autres appels à projets sont actuellement en cours. En parallèle, le gouvernement prévoit de distribuer des solutions solaires hors réseau, de déployer des terminaux numériques et de renforcer la régulation du traitement des déchets électroniques.