Tchad: Accord de paix entre les ethnies du massacre de Mandakao

Au Tchad, un accord de réconciliation entre les communautés Ngambaye et les Fulbé de la région du Logone occidental a été signé à Mandakao le 5 juillet et présenté le 8 juillet au chef du gouvernement lors d'une cérémonie officialisant la démarche. Ce protocole d'accord a pour but de mettre fin aux hostilités et restaurer la paix après les évènements tragiques notamment de Mandakao de mai dernier qui ont fragilisé la cohésion sociale entre les deux communautés causant la mort de plusieurs dizaines de personnes, faisant plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels importants.

L'accord de réconciliation doit apaiser les tensions à Mandakao, dans le Logone Occidental, et à Orégomel dans le Mayo-Kébbi Ouest. Les chefs traditionnels, tous les chefs de canton fuldé et ngambay et les responsables administratifs auprès des deux provinces sont les signataires, avec pour facilitateur, le Haut conseil de la chefferie traditionnelle.

Le détail de l'accord n'a pas été rendu public, mais le Général Alain Mbaïomdé nande, chef de la mission sénatoriale dans la région, affirme que les effets se feront sentir rapidement. Un comité de veille est créé afin de « suivre la mise en application de l'accord et alerter les éventuels différents qui troubleraient la quiétude des populations dans ces localités », explique-t-il.

Appel à la vigilance

Le Général Alain Mbaïomdé nande assure que « les populations déplacées peuvent regagner leur domicile » et « reprendre leurs activités agricoles et commerciales normalement ».

En plus de l'accord, les autorités ont dépêché les forces de défense et de sécurité pour « apaiser les esprits et arrêter les velléités de troubles d'un côté comme de l'autre », mais des acteurs locaux appellent encore à la vigilance.

Le massacre de Mandakao est à l'origine de l'arrestation de l'ancien Premier ministre Succès Masra, accusé d'en être l'instigateur, malgré ses dénégations.