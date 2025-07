Congo-Kinshasa: Ambassade du Venezuela - Une masterclass sur la diplomatie bolivarienne

La masterclass organisée par l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela au Congo à l'École nationale d'administration et de la magistrature (Enam) de l'université Marien Ngouabi, s'inscrit dans le cadre du "Juillet patriotique". Il inaugure la tribune "Hugo Chávez" avec une conférence intitulée « La diplomatie bolivarienne en trois temps ».

Dans le cadre de la célébration du mois de Juillet patriotique, l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo a procédé au lancement de la tribune "Hugo Chávez" avec une masterclass intitulée : « Diplomatie bolivarienne en trois temps », en présence des universitaires, dont le secrétaire général de l'université, Ruffin Willy Mantsié, le directeur adjoint de l'Enam, Jean Michel Koutima Banzouzi, ainsi que les étudiants en diplomatie.

Au cours de cet événement, l'ambassadeur Laura Evangelia Suárez a expliqué que le Venezuela était une terre de résistance depuis bien avant l'ère du libérateur Simón Bolívar, rappelant des événements marquants pour le pays, tels que les 2014 ans de la déclaration de l'indépendance et le 204è anniversaire de la bataille de Carabobo, ainsi que l'arrivée au pouvoir du commandant Hugo Chávez, qui a réintroduit la pensée bolivarienne pour donner au pays une nouvelle direction en vue d'atteindre l'égalité, la justice, le progrès et l'intégration avec les peuples du monde.

La diplomate vénézuélienne a souligné que la lutte s'est poursuivie sous la présidence de Nicolás Maduro Moros, tout en montrant l'importance de la diplomatie bolivarienne et de ses trois périodes : Bolívar, Chávez et Maduro, soulignant qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle diplomatie humaniste. Laura Evangelia Suárez a également souligné le rôle essentiel des femmes, rappelant que le 24 juin est célébré comme la "Journée internationale de la femme en diplomatie" ; une manière de montrer leur forte participation à la diplomatie vénézuélienne.

Il était également question de la contribution africaine à l'histoire et à la diplomatie vénézuélienne. La diplomate vénézuélienne a profité de l'occasion pour souligner le rôle clé du Venezuela dans la prise de décision sur la scène internationale, en faisant partie de la présidente du Conseil ministériel du fonds de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), de la vice-présidente de l'Assemblée générale des Nations unies et membre de l'Organisation internationale de médiation (OMI). Elle a également souligné la dynamique des relations entre le Venezuela et le Congo ces dernières années, rappelant la tenue de la commission mixte en août 2023 à Caracas.

Les étudiants de l'Enam satisfaits de l'événement

Cette activité a connu la participation active des étudiantes et étudiants de l'Enam, dont l'une a lu à haute voix l'intégralité de la lettre que le président Nicolás Maduro Moros a adressée aux peuples du monde, dans laquelle il les exhorte à suivre la voie de la paix face aux différents conflits en Asie occidentale et dans le reste du monde. Enfin, les étudiants ont remercié l'ambassadrice pour toutes les informations qu'elle leur a transmises, soulignant que ses connaissances et son expérience seront d'une grande aide pour poursuivre leurs études et se préparer au monde diplomatique, tout en posant un certain nombre de questions, qui ont été dûment répondues par la diplomate vénézuélienne. La lettre a ensuite été soumise à discussion pour les cours diplomatiques de l'université.

Pour le directeur adjoint de l'Enam, Jean Michel Koutima Banzouzi, c'est avec honneur et plaisir qu'ils ont reçu l'ambassadrice de la République bolivarienne du Venezuela pour une conférence attribuable tous les 24 juin pour célébrer les femmes dans la diplomatie. C'est une orientation de l'ONU. Et donc la recevoir à l'Enam, c'était un grand honneur et aussi un grand avantage parce que ça permis aux étudiantes et aux étudiants de mieux connaître le Venezuela, son histoire et aussi ce que le Venezuela fait en Afrique. « Nous souhaitons que cette initiative soit pérenne, d'autant plus que trouver des cadres ambassadrices, c'est un fait qui ne peut qu'encourager nos étudiantes en diplomatie qui à travers l'ambassadrice peuvent trouver des raisons valables de progresser en diplomatie. Les étudiants ont beaucoup apprécié le poème que l'ambassadrice a produit et également tout le discours qu'elle a pu émettre pour le bien de nos étudiants et pour l'honneur de notre établissement », a déclaré le directeur adjoint.