Madagascar: 'Revy revy Mody Masoandro' - Mahaleo, Lolo sy ny tariny et Samoela réunis

Le 27 juillet, Louvto Company réunit pour la troisième fois les légendes Mahaleo, Mahaleo taranaka, Lolo sy ny tariny et Samoela pour un concert acoustique 100 % malagasy au CCI Ivato.

On ne change pas une équipe qui gagne. C'est avec ce slogan que Louvto Company signe la troisième édition du Revy revy Mody Masoandro, prévue le 27 juillet au parking du CCI Ivato. Un événement qui réunira une fois encore les piliers de la musique malgache : Mahaleo, Mahaleo taranaka, Lolo sy ny tariny et Samoela. Une affiche inchangée, mais avec une formule revisitée, selon les dires des artistes eux-mêmes.

« On revient, mais avec beaucoup d'améliorations », affirment-ils lors d'une conférence de presse tenue hier à Star Andraharo. « Nous avons donné des conseils à Louvto, notamment sur la sonorisation, les problèmes de circulation, le transport du public... mais côté ambiance, nous apportons une bonne sauce bien épicée. »

Une complicité artistique

Cette édition mise une fois de plus sur l'authenticité du live acoustique, célébrant une musique 100 % malgache et 100 % conviviale, à destination de toutes les générations. Chaque groupe viendra avec sa propre identité musicale, mais ce qui promet d'être inédit cette année, c'est la fusion des univers : des duos et trios inédits seront interprétés sur scène, révélant une complicité artistique rare entre ces grandes figures de la chanson malgache.

"Revy revy Mody Masoandro" s'impose ainsi comme un rendez-vous intergénérationnel incontournable, alliant mémoire musicale et émotions partagées. Mais le 27 juillet sera aussi une journée à choix cornélien pour les mélomanes de la capitale : au même moment, le concert "Génération 2000's" se tiendra au Palais des Sports Mahamasina. Deux univers, deux ambiances, deux publics... et une seule date. Louvto Company, quant à lui, voit plus grand. L'organisateur envisage de déployer le concept dans tout Madagascar, transformant Revy revy Mody Masoandro en un véritable tour musical national.