Ile Maurice: L'appel de Gro Derek et Wesley Casimir entendu ce matin en Cour suprême

Ils ont été condamnés à 32 ans et 30 ans de prison en cour d'assises pour trafic et importation d'héroïne. Gro Derek et Casimir contestent cette sentence en appel. La motion sera débattue ce matin devant la Senior Puisne Judge (SPJ) Nirmala Devat et le juge David Chan.

Le délit a été commis sur l'aire de stationnement de KFC, à Batterie-Cassée et à Roche-Bois. Ils ont été poursuivis pour trafic et importation d'héroïne entre octobre 2011 et juin 2012. Lors du procès, ils ont plaidé non coupables. Gro Derek et Casimir ont été reconnus coupables par le juge Luchmyparsad Aujayeb. Gro Derek a écopé de 32 ans de prison et Casimir a été condamné à 30 ans.

Le juge n'avait pas retenu leur demande de clémence de la Cour. Il avait écrit que la Cour ne peut fermer les yeux sur le système ingénieux mis en place par les deux accusés pour introduire de la drogue sur le territoire mauricien. Gro Derek avait également été condamné à payer une amende de Rs 500 000 et Casimir, Rs 300 000.