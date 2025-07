Ile Maurice: Rs 1,1 milliard de saisies depuis décembre 2024

Au Parlement mardi, le député Khushal Lobine a sollicité du Premier ministre (PM) des informations sur les saisies de drogue dans le port et l'aéroport depuis décembre 2024 et les opérations de livraison surveillée ayant mené à l'arrestation de complices locaux.

Le PM a indiqué que de décembre 2024 au 3 juillet 2025, 58 cas de trafic ont été détectés à Maurice et à Rodrigues grâce aux opérations conjointes de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Ces opérations ont permis la saisie de 691,2 kg de drogues dangereuses et substances synthétiques d'une valeur marchande estimée de Rs 1 115 136 222 ainsi que l'arrestation de 64 suspects. Des 17 livraisons contrôlées pour remonter aux réseaux locaux impliqués, 13 ont abouti à l'arrestation de 19 suspects.

Navin Ramgoolam a réitéré la détermination du gouvernement à combattre le fléau de la drogue sous toutes ses formes. Il a souligné l'importance d'un renforcement des capacités technologiques des forces d'intervention.

À cet effet, le budget 2025-2026 prévoit l'acquisition de drones, de deux scanners pour Rodrigues et d'un scanner corporel complet pour le terminal de croisières, au profit de l'ADSU et de la MRA. Par ailleurs, la création de la National Agency for Drug Control (NADC) pour coordonner l'ensemble des actions relatives à la répression, la réhabilitation et l'accompagnement familial.

L'agence développera un cadre stratégique national à long terme qui combinera prévention, traitement, réduction des risques et application de la loi, dans une approche intégrée, fondée sur des données factuelles et impliquant divers secteurs. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement entend renforcer l'architecture de surveillance maritime dans les eaux régionales.

Des coopérations bilatérales et régionales sont engagées, notamment avec la France et le Japon, ainsi qu'à travers des initiatives comme Safe Seas Africa et Cut Loss Express, afin d'améliorer la surveillance côtière et en haute mer. Le PM a conclu en rappelant que la lutte contre la drogue reste une priorité absolue et que des efforts accrus seront déployés pour assurer la sécurité du territoire, protéger la jeunesse et briser les chaînes de l'addiction.