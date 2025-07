Afrique Australe: Madagascar accueillera la 8e édition de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC

Du 28 juillet au 1er août 2025, Antananarivo sera l'épicentre d'un événement majeur pour la transformation économique de l'Afrique australe : la Semaine de l'Industrialisation de la SADC (Southern African Development Community). Cette 8e édition se tiendra au Novotel Convention Center, réunissant plus de 500 participants venus des 16 États membres de la SADC.

Organisée par le Secrétariat de la SADC, en collaboration avec le Gouvernement malagasy, le SIM (Syndicat des Industries de Madagascar) et la SADC Business Council, cette rencontre régionale se positionne comme la plus grande plateforme public-privé dédiée à l'industrialisation de la région.

Un rendez-vous stratégique pour une région en mutation

Placée sous le thème : « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », la 8e édition de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC mettra en lumière les leviers essentiels du développement industriel régional. L'événement s'inscrit dans une dynamique de transformation économique portée par une volonté commune d'intégration, de modernisation et de résilience face aux défis climatiques, énergétiques et alimentaires.

Le Ministre de l'Industrialisation et du Commerce, M. David Herizo RALAMBOFIRINGA, a d'ailleurs souligné l'importance stratégique de cette édition, qui représente une opportunité majeure pour positionner Madagascar comme un acteur moteur de l'industrialisation régionale.

Durant cinq jours, un programme dense et ciblé mobilisera l'ensemble des parties prenantes autour de :

Plénières de haut niveau et tables rondes thématiques

Rencontres B2B et B2G pour stimuler les investissements

Expositions ouvertes au grand public

Visites de sites industriels

Espaces dédiés aux projets structurants et aux initiatives régionales

L'événement vise également à renforcer la compréhension et la mise en oeuvre de la Stratégie d'Industrialisation de la SADC (SISR 2015-2063), tout en encourageant la consolidation des chaînes de valeur régionales, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de la pharmacie et de la valorisation minière.

En réunissant plus de 500 participants, décideurs publics, opérateurs privés, institutions financières et partenaires techniques, la Semaine de l'Industrialisation ambitionne de faire émerger des projets concrets et durables, fondés sur une coopération renforcée entre les États membres, au service d'une SADC plus intégrée, compétitive et résiliente.