Dans le souci de donner au pays une nouvelle image dans le secteur d'hydrocarbures, la République Démocratique du Congo et la République Unie de Tanzanie ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération énergétique en explorant les pistes d'un partenariat renforcé dans le domaine des hydrocarbures.

Ce mardi 8 juillet, un tête-à-tête a eu lieu entre le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Énergie de la Tanzanie, Doto Biteko, ainsi que son homologue congolais, le Ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, à Dar-Es-Salaam.

Au coeur de cette réunion bilatérale figuraient, les opportunités de partenariat dans le secteur des hydrocarbures, notamment l'échange de données techniques, l'exploration et la production pétrolière et gazière sur le Graben Tanganyika, une zone stratégique partagée par les deux pays.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Énergie de la Tanzanie, Dr Doto Biteko, et le Ministre congolais des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, ont évoqué les perspectives de collaboration autour du Graben Tanganyika, une zone partagée aux potentiels pétrolier et gazier jugés stratégiques par les deux pays.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de développer les infrastructures d'évacuation et de transport de pétrole pour répondre aux besoins énergétiques croissants de leurs économies. Ils ont ainsi évoqué le projet d'oléoduc Hoima-Tanga et celui reliant Dar-Es-Salaam à Ndola et Sakania, qui permettra de sécuriser l'approvisionnement en produits pétroliers.

Par ailleurs, les discussions ont porté sur l'adoption des meilleures pratiques de gestion des ressources énergétiques et la promotion des investissements dans le secteur, dans un contexte où l'Afrique de l'Est et la région des Grands Lacs cherchent à optimiser leur potentiel énergétique, ainsi que sur la nécessité de développer des infrastructures régionales adaptées à l'évacuation du brut et au transport des produits pétroliers.

Les deux parties ont convenu de mettre en place un comité technique conjoint chargé d'actualiser le mémorandum d'entente (MOU) signé en 2016 et d'élaborer une feuille de route des prochaines activités. Une réunion est prévue le lundi 28 juillet 2025 pour la signature du MOU révisé par les experts des deux pays.

Les deux parties ont salué la vision commune des présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Samia Suluhu Hassan, qui soutiennent une intégration énergétique régionale au service de la croissance et de la stabilité.

Deux corridors ont été identifiés comme prioritaires : Hoima-Tanga et Dar es Salaam-Ndola-Sakania, censés répondre aux besoins énergétiques croissants des deux États.