Le Conseil national de suivi de l'accord (CNSA), Joseph Olenghankoy, se sera battu contre vents et marées pour obtenir l'organisation d'un dialogue national inclusif afin de sortir la République Démocratique du Congo de la crise multiforme qu'elle traverse. Mais hélas ! Les moyens lui font largement défaut, au propre comme au figuré.

Dans un communiqué reçu mercredi 9 juillet par Radio Okapi, cette institution d'appui à la démocratie appelle à la reprise d'échanges francs entre toutes les parties prenantes : Gouvernement, opposition, société civile et groupes armés.

Le CNSA insiste sur l'application effective et réciproque des mesures de décrispation politique, tant du côté des autorités que des groupes rebelles. Pour y parvenir, une délégation du CNSA devrait se rendre dans les villes de Goma et Bukavu, actuellement sous contrôle de la rébellion. Le président du Conseil sollicite à cet effet l'appui logistique de la MONUSCO et une prise en charge par le Gouvernement congolais.

Joseph Olenghankoy déplore une perte croissante de confiance entre Congolais et regrette que les conflits internes soient souvent transférés sur la scène internationale. Il estime que seule une solution congolaise pourra garantir une paix durable.

«L'exposition de nos divergences aux États étrangers fragilise notre capacité à nous assumer. Le dialogue entre Congolais a prouvé son efficacité, comme à Sun City », a-t-il rappelé.

Le CNSA espère ainsi relancer une dynamique nationale en vue de la cohésion, dans un contexte politique et sécuritaire de plus en plus tendu.

Cependant, Olenghankoy a toujours déploré le manque d'allocation des frais de fonctionnement et de tout autre frais connexe de son institution. Dans l'une de ses correspondances adressées au Premier ministre, il a eu à dénoncer le fait que ces différents frais sont repris dans les différents budgets sans être exécutés.