Congo-Kinshasa: RDC - Chine : L'Unikin loue les perspectives d'une coopération stratégique aux résultats palpables

Du 9 au 10 juillet 2025, l'Université de Kinshasa décide d'arrêter momentanément le temps. A travers sa cellule de gestion des relations internationales, cette institution universitaire s'est engagée, en effet, à plonger un échantillon important de ses étudiants, accompagnés de quelques professeurs, dans la découverte des infrastructures réalisées, au bénéfice des congolais, par Beijing, dans le cadre de la coopération sino-congolaise.

Cette démarche innovante, appuyée par l'Ambassade de Chine à Kinshasa, a débuté avec effervescence hier, mercredi 9 juillet, par une descente stratégique, dans la commune de Ngaliema, précisément au Poste 220kV de Kinsuka, construit par Shanghai Electric, une entreprise chinoise spécialisée dans la production de l'électricité et la fabrication d'équipements électriques.

La ronde de la délégation de l'Unikin, qui va se poursuivre, d'ailleurs, ce jeudi 10 juillet 2025, par une visite guidée au Centre culturel d'en face du Palais du peuple, à Huawei ainsi qu'à la nouvelle Chancellerie chinoise, à la Gombe, est placée sous le thème : "Travailler main dans la main avec la Chine et raconter des histoires de la coopération sino-congolaise".

Première étape d'un long pèlerinage, le Poste de Kinsuka a été Inauguré en novembre 2023, par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Doté de trois transformateurs de grande capacité, cette Haute Tension joue un rôle crucial du point de vue du renforcement de la desserte électrique à Kinshasa, capitale de la RDC, principalement du côté ouest.

A la lumière des renseignement fournis, c'est Exim bank of China qui a mobilisé un financement colossal de près de 300 millions USD pour réussir le pari de la mise en oeuvre de ce projet ambitieux. Des chiffres présentés aux étudiants de l'Université de Kinshasa, lors de leur visite, évoquent plus de deux millions d'habitants soulagés par la Chine au travers de cet investissement stratégique, qui incarne son engagement constant à contribuer au bien-être des congolais.

"Ce projet s'inscrit dans le cadre de renforcement de la capacité de l'alimentation de la ville de Kinshasa. Dans le Plan directeur, c'est prévu un poste au sud-ouest de la ville de Kinshasa. C'est en prévision de la demande, qui est en train d'augmenter. La ville de Kinshasa a besoin, au moins, de 600 à 700 Mw aujourd'hui de plus.

Avec le management de notre Directeur Général, ensemble avec son comité, il y a des efforts dans le sens de trouver des ressources pour arriver à étendre le réseau, à le renforcer pour mieux desservir la population. Ce projet était destiné à jouer l'interconnexion entre l'énergie qui vient de Inga en apport avec l'énergie qui vient de Zongo II. C'est ce poste moderne, automatisé, numérisé qui vient renforcer les efforts d'amélioration des conditions des ménages, dans la partie Ouest de la ville-province de Kinshasa. On vient d'alimenter au moins 42 mille ménages.

On peut dire aujourd'hui qu'il y a plus de deux millions de personnes qui bénéficient de ces infrastructures de façon directe ou indirecte. Tous ceux qui sont branchés dans ce réseau sont très contents. Nous avons eu des témoignages de partout. Surtout le mode de fonctionnement de ces infrastructures", a expliqué M. Célestin Kalubi Lukusa, Directeur à la SNEL.

Coopération de haut niveau et de destin partagé

Présent lors du marathon, le Professeur Fidèle Nyimi de la Faculté de médecine dentaire, également Directeur de la Cellule de gestion des Relations Internationales de l'Unikin en charge de la coopération pour la zone Asie, a apprécié avec fierté la qualité de l'ouvrage réalisé par Shanghai Electric. Pour lui, c'est un geste de grandeur qui prouve suffisamment que la RDC a intérêt à renforcer davantage les axes de sa coopération avec la République populaire de Chine pour booster sa marche vers le progrès.

Dans cette dynamique, il a assuré que l'Unikin, sous le leadership de son Recteur, le Professeur Jean-Marie Kayembe, ne reculera point dans sa détermination de maintenir activement un élan de collaboration, dans le secteur de l'éducation, avec le gouvernement chinois, par l'entremise de son ambassade en RDC, pour une contribution adaptée aux besoins pressants des populations.

"Aujourd'hui, nous avons visité la zone de Kinsuka pour l'électricité. C'est une innovation que nous avons constatée avec l'automatisation. Mais, qui n'est pas beaucoup plus vulgarisée. Voilà pourquoi nous avons causé avec le DG étant donné que ce méga projet que notre pays a signé avec la Chine a un volet de transfert de la technologie. Ce volet n'est pas encore consommé.

Voilà pourquoi, nous université, nous venons voir quelles sont les possibilités que nous devons mettre en place afin que nos apprenants puissent être formés convenablement sur ce plan-là. Deuxième préoccupation, c'était effectivement aussi l'emploi qui doit être créé à ce niveau lorsqu'on installe, ou il y a un programme conjoint et de tous ces points de vue. Ils ont été d'accord. C'est à nous de planifier les choses pour que les jours à venir puissent être meilleurs pour nos apprenants", a salué le Professeur Nyimi.

Coopération d'espoir et d'avenir

"La coopération entre la RDC et la Chine, c'est la meilleure de coopération pour moi. Elle est une coopération gagnant-gagnant. C'est à nous de fixer les objectifs dont nous voulons. La haute technologie, ils en ont, les disponibilités ou les moyens financiers, il y en a. C'est à nous maintenant de voir. Nous voulons commencer par où et se positionner. Voilà pourquoi l'Unikin a compris cela.

Dans le sommet de focac un certain nombre de financements qui sont disponibilisés pour que les projets puissent être exécutés. C'est à nous universitaires de concevoir les projets qui vont cadrer avec les secteurs auxquels les finances ont été disponibilisés. Et avec les partenaires que nous avons déjà eu avec la Chine les résultats sont palpables, concrets. Donc c'est un bon partenariat, stratégique et gagnant-gagnant", a ajouté cet enseignant.

Bon à savoir sur Shanghai Electric

L'une des interventions importantes, c'est la communication du représentant de Shanghai Electric. Face à ses hôtes, Vincent Qin a, au seuil de la visite, livré des informations essentielles de son entreprise, donnant en même temps des précisions sur la mission accomplie au profit des populations congolaises.

"Aujourd'hui c'est un grand jour, nous avons l'honneur de vous recevoir. Cette date correspond au deuxième anniversaire de la réception provisoire de ce post de haute tension que vous allez visiter. L'ambassade nous a contacté la semaine dernière par rapport à cette visite c'est dans le cadre des activités d'échanges sino-congolais par les étudiants de l'Unikin.

Shanghai Electric est une entreprise d'état basée à Shanghai en Chine, avec plus de 100 usines de fabrication des unités de montage, des équipements matériels, de centres de recherches de laboratoire et développement, des compagnies de marketing, protection de l'environnement etc. Nous avons plus de 75.000 employés dans le monde entier. Les chiffres d'affaires de 2024 sont de 16 milliards de dollars américains.

Et nous sommes classés au 40ème place au niveau de classement INR liste de classement des entrepreneurs globales sur le top de 250. Le projet de poste de 220 kv de Kinsuka et le réseau de distribution associé, c'est le projet réalisé dans le cadre de la coopération bilatérale sino-congolaise avec le financement de de Exim bank. C'est le premier projet à avoir été lancé et réalisé depuis l'adhésion de la RDC à l'initiative la ceinture et la route de la Chine au début de l'année 2021.

Le projet a démarré le 30 mars 2021 et pris fin le 20 novembre de l'année 2024. Nous avons construit le plus moderne poste acheté au pays et nous avons aussi introduit le premier réseau automatisé... 2 millions d'habitants bénéficient directement ou indirectement de ce projet qui est un projet complémentaire centrale hydroélectrique de zongo II qui est financé aussi par la partie Chinoise", a explicité Vincent Qin.