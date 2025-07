Sénégal: Mouhamed Zamal Gueye rafle le premier prix du concours international de poésie 

Dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus prépondérante, certains jeunes Africains prônent une différence dans la sphère artistique. Le jeune sénégalais de 26 ans, Mouhamed Zamal Gueye s’inscrit dans ce changement en remportant le Premier Prix du concours international de poésie le 05 Juillet 2025, organisé par l’association Femmes au Secours de la Paix, à l’occasion de la Journée internationale de la Paix.

Ce concours a rassemblé plus de 150 poètes autour du thème « La paix dans mon jardin », et son texte a su se démarquer parmi les dix finalistes, témoignant ainsi de son talent à une échelle mondiale.

Notons que le lauréat a également écrit un premier recueil, « Symphonie des émotions », publié chez Hello Éditions. Ce recueil de poésie permet à l'auteur d'explorer la beauté et la richesse de la nature ainsi que son environnement. Chacun des poèmes explore des thèmes universels tels que l'amour, la solitude et la quête de sens, en se nourrissant d'éléments naturels et de leur symbolique.

À travers une poésie empreinte de sensibilité et de réflexion, l'écrivain entraîne les lecteurs à se plonger dans l'observation des paysages, des saisons et des évolutions de la nature. Entre lumière et ombre, douceur et douleur, le voyage poétique auquel mène l'auteur pousse à réfléchir sur la propre existence et l es émotions, tout en célébrant les mystères et les merveilles du monde naturel.

Si Mouhamed Zamal Gueye a éveillé les consciences de nombreux jeune s à ce concours international de poésie, il faut dire que la poésie n'est pas la seule corde à son arc.

Le jeune Sénégalais poursuit également des études avancées en sciences politiques, une discipline où il excelle en décrochant un diplôme de haut niveau. En parallèle, il enrichit son cursus avec une formation en finance.

Si l'avenir de la jeunesse africaine est beaucoup axé sur des faits négatifs, dans cette masse, des "poussées d'Archimède" font la différence en exerçant une bonne influence qui pousse les autres à retrouver le chemin pour un avenir meilleur et pour une Afrique plus pionnière.

Toutefois, la jeunesse africaine, qui regorge d'espoir, d'initiatives et de vitalité, a besoin d'un soutien pour transformer ces atouts en succès . S i ces rêves d'une société équitable, durable et prospère ne sont pas encore réalisés, elle continue de tracer son chemin, malgré les obstacles.