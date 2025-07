Tunisie: Fourrière et sabot sans procès-verbal - Des pratiques illégales pointées du doigt

Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic), a appelé ce jeudi à l'arrêt immédiat des pratiques illégales liées à l'enlèvement et au blocage des véhicules (fourrière et sabot), dénonçant l'absence de cadre réglementaire et de transparence dans ces opérations.

Lors de son passage sur les ondes de la radio Jawhara FM, Riahi a souligné que « toute opération de levée ou d'immobilisation d'un véhicule est illégale en l'absence d'un procès-verbal officiel établi par un agent de police ». Il a précisé que sans ce document, la mesure perd toute légitimité juridique et prive les citoyens de leur droit à une indemnisation, les compagnies d'assurance refusant tout dédommagement en l'absence de pièce officielle.

Face à la multiplication des abus, l'Otic affirme recevoir quotidiennement des plaintes de citoyens et propose un ensemble de mesures pour mettre fin à ces dépassements. Parmi ces recommandations figurent : l'obligation d'indiquer le numéro du procès-verbal sur le reçu de paiement, la création d'un mécanisme unifié pour traiter les réclamations fondées sur des documents officiels, la collaboration avec les compagnies d'assurance pour indemniser les automobilistes lésés lorsque le dommage est avéré ainsi que l'utilisation d'applications électroniques intelligentes pour documenter les infractions de manière transparente.

Lotfi Riahi a également mis en garde contre les méthodes actuelles de levée de véhicules, souvent arbitraires et mal encadrées, qu'il qualifie de « sources de tension et de chaos dans l'espace public, parmi les plus dangereuses à l'échelle mondiale ».