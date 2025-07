Tunisie: À ne pas manquer - La « super Lune du cerf » illuminera le ciel ce soir

La pleine lune de ce jeudi 10 juillet 2025 coïncidera avec un phénomène astronomique remarquable : celui de la "super Lune du cerf", observable à partir de 21h36 (heure tunisienne).

Ce nom poétique tire son origine des peuples autochtones d'Amérique du Nord, qui associaient cette pleine lune à la période où les cerfs mâles commencent à faire repousser leurs bois après les avoir perdus à la fin de l'hiver. Ces bois, encore recouverts d'un velours doux, sont alors en pleine croissance, marquant un nouveau cycle dans le monde animal.

La "Lune du cerf" est également connue sous d'autres appellations traditionnelles selon les cultures : "Lune des baies", "Lune du tonnerre", "Lune du saumon" chez les Amérindiens ; "Lune du foin" dans le folklore anglo-saxon, en lien avec la saison des récoltes ; ou encore "Lune des herbes" et "Lune de l'hydromel" chez les Celtes.

Ce soir, la "super Lune du cerf" paraîtra 16 % plus lumineuse et 14 % plus grande qu'une pleine lune ordinaire. Ce phénomène se produit lorsque la lune atteint sa phase pleine alors qu'elle est proche de son périgée, c'est-à-dire le point de son orbite le plus rapproché de la Terre.

L'orbite de la lune étant elliptique, sa distance par rapport à la Terre varie : elle est en moyenne de 384 400 km, mais ce soir, la Lune ne sera distante que de 361 934 km, offrant ainsi un spectacle impressionnant aux observateurs du ciel.

Les astronomes invitent le public à lever les yeux vers le ciel dégagé en début de soirée pour admirer cette Lune spectaculaire, plus grande, plus brillante et riche en symboles saisonniers.