Tunisie: Produits sanitaires - L'ordre des pharmaciens alerte sur un vide juridique préoccupant

Thouraya Neifer, Secrétaire Générale de l'Ordre des pharmaciens, a confirmé que la Direction régionale de la santé de Sfax a organisé, le mercredi 9 juillet 2025, le premier congrès pharmaceutique régional sous le thème « La bonne gouvernance en pharmacie ». Ce congrès s'est déroulé sous la supervision du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, en présence de nombreux cadres médicaux et de santé, aux niveaux national et régional, ainsi que des différents acteurs du secteur de la santé.

Lors de son intervention à l'émission « Expresso » ce jeudi 10 juillet 2025, la Dr. Neifer a souligné l'importance d'instaurer une bonne gouvernance au sein des centres de santé de base et des institutions publiques. Elle a insisté sur le fait que c'est un pilier essentiel pour assurer une bonne gestion des ressources et garantir la fourniture efficace et transparente des médicaments et des produits de santé aux citoyens.

Elle a également expliqué que le congrès a abordé les circuits de distribution des médicaments et autres produits de santé. Elle a précisé que ce secteur est encadré légalement par les lois 73, 55 et 69, en plus de la loi sur l'inspection pharmaceutique. Selon elle, cela garantit une distribution rigoureuse et sûre, empêchant l'infiltration de médicaments contrefaits.

Dans un contexte similaire, la Dr. Neifer a salué l'importance du monopole de l'État sur l'importation des médicaments via la Pharmacie Centrale. Elle a estimé que ce choix stratégique assure la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et renforce la confiance des citoyens dans les médicaments disponibles. Elle a également défendu l'octroi par l'État aux pharmaciens du droit exclusif de distribuer et de délivrer les médicaments, compte tenu de l'efficacité scientifique du secteur et des mécanismes de contrôle efficaces que cela permet, empêchant ainsi l'entrée de médicaments illégaux sur le marché.

En revanche, Dr. Thouraya Neifer, secrétaire générale de l'Ordre des pharmaciens, a attiré l'attention sur l'existence d'un vide juridique et législatif concernant l'organisation de la distribution des produits de santé. Elle a affirmé l'absence de données claires sur les fabricants de ces matériaux et leurs mécanismes de distribution.

Le médecin a appelé à la nécessité de trouver des solutions pratiques et réalistes pour garantir une qualité acceptable de ces produits, en attendant la promulgation de lois qui encadreront ce secteur et en définiront précisément les normes, assurant ainsi la sécurité du patient et renforçant l'efficacité du système de santé.