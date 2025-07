Afrique: Expo Osaka 2025 - Le Premier ministre supervise au Japon l'ouverture de la journée nationale de l'Algérie

OSAKA (Japon) — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a supervisé, jeudi matin à Osaka (Japon), la cérémonie d'ouverture de la journée nationale algérienne organisée dans le cadre de l'exposition universelle "Expo Osaka-2025".

Dans une allocution prononcée lors de cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a passé en revue les réformes globales initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour améliorer le climat d'investissement, ayant permis de réaliser un bond remarquable en dépit des conjonctures politique et économique internationales difficiles, comme le confirment les taux de croissance qui ont atteint les niveaux les plus élevés au cours des 13 dernières années.

Il a souligné, dans ce contexte, que le soutien à la recherche et à l'innovation fait l'objet d'une attention particulière, ce qui a rendu possible la mise en place d'un écosystème favorable ayant permis la création, en peu de temps, de plus de 3300 start-up. Il a précisé que cette dynamique connait un élan croissant grâce aux différents mécanismes de financement et d'accompagnement et à une série d'incitations fiscales et non fiscales destinées à la promotion de l'investissement et de l'innovation, mais aussi grâce à la dynamique continentale instaurée à travers la conférence africaine des start-up que l'Algérie abrite chaque année et qui est devenue désormais une plateforme continentale d'échange d'expertises et d'unification des efforts en soutien à l'innovation.

Le Premier ministre a insisté sur l'importance de la coopération algéro-japonaise qui occupe une place particulière, d'une grande importance, dans les relations entre les deux pays, considérées comme un modèle de communication constructive, de coopération fructueuse et de solidarité mutuelle, rappelant que cette solidarité remonte à la glorieuse Guerre de libération nationale, Tokyo ayant abrité l'un des premiers bureaux du Front de libération nationale à l'étranger en septembre 1958, date de la formation du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), avant la reconnaissance par le Japon de l'indépendance de l'Algérie le 4 juillet 1962.

Le Premier ministre a, en outre, souligné que le consensus entre les deux pays sur la promotion du dialogue, la consolidation de la paix en privilégiant les solutions pacifiques des conflits, a constitué une base solide pour le renforcement des relations bilatérales et l'établissement d'un partenariat fondé sur le respect mutuel et l'intérêt commun, ce qui, dès lors, a permis aux deux pays amis, et malgré la distance, de franchir des pas importants vers la construction d'un partenariat fructueux, ayant permis de concrétiser de nombreux projets dans divers domaines notamment dans le secteur de l'énergie, en sus des résultats positifs ayant couronné la 1e session du Comité intergouvernemental économique mixte, tenue en mai 2025, laquelle a permis d'explorer les perspectives prometteuses de coopération dans plusieurs domaines importants, sous la conduite des dirigeants des deux pays amis.

De son côté, le responsable japonais a passé en revue les relations historiques de solidarité unissant les deux pays et la dynamique que connaissent leurs relations bilatérales dans divers domaines, outre les liens culturels à même de renforcer les échanges entre les deux peuples algérien et japonais, exprimant, par là même, ses profonds remerciements et sa gratitude à l'Algérie pour sa participation notable à cette exposition.

Par la suite, le Premier ministre et la délégation l'accompagnant ont visité le pavillon du Japon à l'exposition universelle, où il a écouté des explications exhaustives sur les thématiques abordées, liées au cycle de la vie et au développement durable.

Les deux délégations se sont ensuite rendues au pavillon de l'Algérie "Anouar el Djazaïr" où des explications leur ont été données sur le patrimoine culturel et national, le développement que connaît l'Algérie dans tous les domaines et les opportunités de coopération et d'investissement offertes, de renforcement de la coopération et d'établissement de partenariat avec les pays participants.

Ont assisté à la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi, et le commissaire général de la participation de l'Algérie, M. Abdellah Bougandoura, ainsi que le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, M. Takeuchi Shinji, des représentants du corps diplomatique, des membres de la communauté algérienne au Japon et des invités.

La journée nationale algérienne a été ouverte par la levée des drapeaux algérien et japonais, accompagnée des hymnes nationaux des deux pays. Le ballet des arts populaires et l'association "Ahl el Fen" ont présenté un spectacle chorégraphique et musical applaudi par le public.