Burkina Faso: Impact TV - La télévision confessionnelle célèbre ses 15 ans d'existence

La direction générale de la chaine confessionnelle « Impact TV » a organisé une soirée de commémoration, le jeudi 3 juillet 2025 à Ouagadougou à l'occasion de ses 15 ans d'existence.

La télévision confessionnelle Impact TV a 15 ans d'existence. La chaine confessionnelle a célébré cet anniversaire dans la soirée du jeudi 3 juillet 2025 à Ouagadougou. Une série d'activités étaient au programme, notamment des documentaires sur la chaine de télévision Impact TV, des remises d'attestations de reconnaissance et des témoignages de quelques autorités administratives et religieuses.

Après avoir expliqué le contexte dans lequel la chaine confessionnelle Impact TV a été créée en juin 2010, le promoteur, Pasteur Mamadou Philipe Karambiri, a confié que le projet est un plan de Dieu qui lui a été révélé depuis les années 80. De ce fait, il lui a rendu grâce pour toutes ses réalisations durant 15 ans. M. Karambiri a, à l'occasion, exhorté l'administration d'Impact TV a plus d'engagement et de diffusion des différentes émissions pour la gloire de Dieu.

Le pasteur principal du Centre international d'évangélisation (CIE), Dr Hortense Karambiri, a aussi rendu grâce à Dieu pour ses 15 ans de fonctionnement, d'animation et d'enseignement. Elle a souligné qu'Impact TV a véritablement contribué au monde audio-visuel. En termes de résultats, elle s'est réjouie car la télévision a fait des merveilles dans la vie spirituelle de milliers de personnes.

Un média au service des Burkinabè

Elle a encouragé le personnel à plus d'abnégation et d'initiatives inspirées de Dieu et à plus de collaboration interne. En termes de perspectives, elle a noté qu'en plus des 190 pays dans le monde où la chaine est plantée, elle ambitionne aller au-delà en touchant le maximum de nations dans plusieurs langues. Le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouédraogo a soutenu qu'Impact TV est une chaine très diversifiée et très connue par son programme.

Il a félicité le promoteur et tous les travailleurs de la télévision pour l'initiative. « La particularité de ce média est le fait qu'il est au service de tous les Burkinabè. Il nous a montré qu'il est possible d'aller de l'avant avec la volonté », a-t-il confié. Le président du CSC a en outre avoué que la chaine de télévision est un modèle parmi tant d'autres dans les médias confessionnels.

Le directeur général de la télévision, Edmond Coulibaly, a indiqué que la plupart des émissions tournent autour de l'Evangile de Jésus-Christ. Il a assuré qu'à la différence des autres chaines confessionnelles, le promoteur leur avait décliné la vision. « Il nous a demandé de prendre l'homme dans sa dimension holistique car il n'est pas seulement un être spirituel. Il a besoin de la société pour vivre », a-t-il signifié.