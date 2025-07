Congo-Brazzaville: Coopération sud-sud - Pierre Ngolo échange avec les élus locaux de la Guadeloupe

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, qui a récemment échangé avec une délégation des élus locaux de la ville de Pointe-Noire, en Guadeloupe, a souhaité que l'accord de jumelage signé avec la mairie de la capitale économique du Congo, soit profitable aux citoyens des deux villes et des deux pays, dans un futur proche.

Accompagnée de la maire de Pointe-Noire du Congo, Évelyne Tchichelle, la délégation des élus locaux de la Guadeloupe, conduite par le conseiller régional et maire de Pointe-Noire, Camille Elisabeth, a souligné l'importance symbolique et stratégique de l'accord de jumelage officialisé le 4 juillet dernier en terre congolaise. En effet, ce partenariat met un accent particulier sur la richesse des patrimoines partagés.

« Nous sommes prêts à travailler pour développer ce plan de l'économie et celui de l'histoire. Le tourisme mémoriel se développe énormément en Guadeloupe, et nous souhaitons que cela se poursuive. Ce jumelage n'est qu'un premier pas. Il s'agit d'apporter ce que nous avons de positif sur le territoire africain, notamment à Pointe-Noire, et plus largement au Congo », a déclaré Camille Elisabeth.

D'après lui, l'objectif est de reconnecter les populations afro-descendantes à leurs racines, notamment en valorisant les savoir-faire artisanaux traditionnels, trop souvent perdus sous l'effet de la modernisation. « Ici, au Congo, il y a des points d'excellence, des savoir-faire que nos ancêtres maîtrisaient. Nous souhaitons les redécouvrir et les remettre au coeur du quotidien, notamment dans l'artisanat. Avec le modernisme, nous avons perdu ces connaissances, mais le souhait serait les remettre au quotidien », a poursuivi le chef de la délégation.

De son côté, Pierre Ngolo, après une brève présentation de l'organisation et du fonctionnement du Sénat et de l'Assemblée nationale, a rendu hommage au maire de Pointe-Noire, Évelyne Tchichelle, grâce à qui, les deux villes viennent de signer un accord de jumelage. Le président du Sénat a formulé le vœu de voir, au-delà des échanges et des discussions, que ce jumelage soit profitable aux citoyens des deux villes et des deux pays, dans un futur proche. « C'est cela qui donnera du crédit à notre action » a soutenu Pierre Ngolo.