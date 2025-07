Ile Maurice: Rs 5,6 millions pour Maradiva, aucun bénéfice pour le pays

Une série de révélations troublantes ont été faites par le ministre Patrick Assirvaden, qui faisait la suppléance au Tourisme, Richard Duval étant absent. Il répondait à une question parlementaire du député Raviraj Beechook sur les missions officielles financées par la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) entre 2014 et 2024.

L'affaire met en lumière des paiements controversés à l'hôtel Maradiva et sa société affiliée, Mauriplage Beach Resort Ltd, dans un contexte de favoritisme allégué et de gaspillage des fonds publics. Patrick Assirvaden a répondu que de 2016 à 2024, une relation «très étroite, voire exclusive» s'est installée entre la MTPA et les entités Maradiva et Mauriplage, détenues par Sanjiv Ramdanee et sa famille. Cette proximité leur aurait permis d'obtenir des avantages indus dans la promotion touristique du pays à l'étranger.

Parmi les exemples les plus frappants cités, la participation récurrente de la MTPA, aux côtés de Maradiva, à l'événement élitiste Royal Ascot au Royaume-Uni, en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2024. Les dépenses de la MTPA pour ces participations s'élèvent à un total de Rs 5 665 591,75. Fait troublant : les montants versés par la MTPA l'ont été non pas à l'organisateur de l'événement, mais à Mauriplage Beach Resort Ltd, sans que la MTPA ne soit aujourd'hui en mesure de confirmer si Maradiva a effectivement transféré sa part ou payé les organisateurs.

En 2024, l'autorité touristique a même payé 25 000 livres sterling (Rs 1,475,000) à son représentant au Royaume-Uni, somme qui a ensuite été transférée à Maradiva. Les raisons de ce transfert demeurent floues. Autre dossier préoccupant : la participation avortée à la Coupe du Monde de Snow Polo en Suisse, en février 2024, encore une fois en partenariat avec Maradiva.

L'ancien directeur de la MTPA, Arvind Bundhun, aurait engagé cette participation sans l'approbation de son conseil d'administration. Finalement, la MTPA et Maradiva se sont désistés à la dernière minute, mais une poursuite judiciaire a été enclenchée par l'organisateur contre la MTPA pour un montant impayé de Rs 2,7 millions.

Patrick Assirvaden a aussi mentionné un paiement de plus de Rs 360 000 effectué avec la carte de crédit de la MTPA pour permettre à l'ancien directeur et à Sanjiv Ramdanee de participer à la conférence Financial Times Global en février 2020. Ce paiement, jugé non autorisé, fait l'objet d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC). Autre élément qui a fait bondir l'hémicycle : l'organisation de la 13e édition de la Maradiva White Party en octobre 2024, à la veille des élections générales.

Selon la réponse fournie, Rs 450 000 de fonds publics ont été engagées pour faire venir quatre danseuses d'Europe de l'Est. Le plus choquant est que l'identité de ces femmes aurait été falsifiée pour les présenter comme des influenceuses ou journalistes. Des accusations de prostitution planent également, jetant une ombre grave sur l'utilisation des fonds publics. Enfin, il a été révélé qu'en 2021, des billets d'avion ont été financés par la MTPA pour un voyage de presse au nom de Maradiva.

Toutes ces dépenses douteuses, selon Patrick Assirvaden, font l'objet d'une enquête approfondie par la FCC. «C'est l'argent du peuple qui a été gaspillé», a-t-il conclu, en appelant à la responsabilité et à la transparence dans la gestion des fonds publics par les institutions de promotion touristique.