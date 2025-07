Ile Maurice: Najah Abdulla Ahmed - «Servir mon pays est un honneur et une grande responsabilité»

Nouvelle vice-présidente de la National Preventive Mechanism (NPM) Division de la Commission nationale des droits de l'homme (CNCDH), Me Najah Abdulla Ahmed a prêté serment, le mercredi 2 juillet, à la State House, en présence du président de la République, Dharam Gokhool, et du président de la commission, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel et ancien Directeur des poursuites publiques.

Avocate de formation, Me Abdulla Ahmed est membre du barreau mauricien depuis 2020 et du Lincoln's Inn (Angleterre et Pays de Galles) depuis 2018. «Je suis honorée de pouvoir servir mon pays et très consciente de la grande responsabilité que cela représente. Ce sont ces deux pensées qui m'ont accompagnée durant la prestation de serment», a-t-elle confié à l'express.

La NPM Division, instituée sous l'égide de la CNCDH, a pour rôle de veiller au respect des droits humains dans tous les lieux de détention à Maurice. Ce mandat découle de l'engagement du pays en tant que signataire du Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture (OPCAT).

«Il faut bien faire ressortir que la NPM a une fonction très précise et assez mal connue. Maurice a l'obligation de mettre en oeuvre un mécanisme de contrôle systématique et indépendant de tous les lieux de détention sur son territoire, et veiller à ce que les droits humains y soient respectés», explique-t-elle.

Ce travail comprend des visites régulières dans les prisons, les cellules des postes de police, les centres de réhabilitation ainsi que la rédaction de rapports et de recommandations destinés tant aux autorités locales qu'au sous-comité pour la prévention de la torture des Nations unies.

Aux côtés des deux autres membres de la NPM Division, Michel Vieillesse et Vijay Ramanjooloo, un calendrier de visites a d'ores et déjà été mis en place. Une collaboration avec la CNCDH dans son ensemble est également prévue. «Le président de la CNCDH, Satyajit Boolell, a des idées très intéressantes, qu'il partagera certainement en temps et lieu», a précisé Me Abdulla Ahmed.

Forte d'une expérience concrète en droit pénal et d'un engagement associatif auprès d'organisations non gouvernementales comme Kinouété, elle entend mettre son parcours au service d'un objectif clair : faire du respect des droits humains une réalité dans les lieux de privation de liberté. «J'espère pouvoir compter sur le soutien de tous, associations, titres de presse et citoyens, pour nous aider à faire du respect des droits humains une réalité concrète pour les personnes incarcérées.» Cette nomination marque ainsi une étape importante dans le renforcement des mécanismes de prévention de la torture et des mauvais traitements à Maurice.