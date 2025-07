Ile Maurice: La Group CEO Nandita Ramdewar a empoché un package totalisant Rs 14,7 M pour l'exercice clos au 30 juin 2024

L'ex-Chairperson Karuna B. Obeegadoo a touché Rs 3,4 M

SICOM Ltd, groupe financier d'État opérant dans les assurances et la gestion d'actifs, a versé un total de plus de Rs 44 millions à ses administrateurs pour l'exercice financier clos le 30 juin 2024. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'année financière précédente (30 juin 2023), où le montant total s'élevait à plus de Rs 41 millions. Des chiffres qui peuvent susciter des interrogations, alors que les finances publiques sont sous pression.

Selon les déclarations statutaires publiées dans les comptes annuels, les rémunérations des administrateurs exécutifs et non exécutifs de la SICOM Ltd et de ses filiales s'élèvent comme suit : directeurs non exécutifs : Rs 7,65 millions (SICOM Ltd) et Rs 7,19 millions (filiales), totalisant ainsi Rs 14,85 millions. Pour les directeurs exécutifs, le groupe a déboursé Rs 29,3 millions, répartis entre SICOM Ltd et ses filiales à hauteur respectivement de Rs 24,3 millions et Rs 5 millions.

Les deux principaux dirigeants exécutifs, soit la Group CEO, Nandita Ramdewar, et le Chief Investment Officer, Dev K. Gopy, se distinguent par leur package. Un total de Rs 14,7 millions pour la No 1, combinant rémunérations (Rs 11,5 millions) diverses et contributions retraites (Rs 3,2 millions), ce qui donne un package total de Rs 1,1 million par mois. Pour le second, c'est : Rs 7,49 millions en émoluments et Rs 2,12 millions en avantages divers, soit un total de Rs 9,6 millions. Ces montants incluent salaires, pensions, allocations et autres avantages, mais excluent toute rémunération en tant qu'administrateurs, conformément à leur contrat de service à durée indéterminée.

Du côté des administrateurs non exécutifs, certains perçoivent des montants importants, souvent en cumulant les jetons de présence au niveau de la SICOM Ltd et de ses filiales. L'ex-Chairperson du conseil d'administration, K.G. Bhoojedhur Obeegadoo, en poste jusqu'à novembre 2024, a perçu au total Rs 3,46 millions, dont Rs 2,02 millions de la société mère et Rs 1,45 million de ses filiales.

Parmi les autres rémunérations notables, on relève celles de Jairaj Sonoo (Rs 767 120), qui, outre SICOM, était directeur dans au moins une dizaine de sociétés d'État, Chaitanand (Rishi) Jheengun (Rs 682 120) et Chandradeo (Sanjeev) Dabeea (plus de Rs 1 million), entre autres.

Ces chiffres, bien que conformes aux obligations réglementaires de divulgation, relancent le débat sur la rémunération des cadres et des nominés dans le secteur public, notamment dans un contexte d'efforts budgétaires et d'appel à la modération salariale dans la fonction publique.

Avec la montée des attentes citoyennes en matière de transparence et de bonne gouvernance, il devient de plus en plus crucial que les entreprises publiques comme la SICOM justifient la pertinence des rémunérations versées, en les alignant sur la performance, la charge de travail réelle et les meilleures pratiques internationales.