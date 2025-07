Ile Maurice: Un nouvel espoir pour la fluidité du trafic

Une étape majeure dans le développement routier a été franchie hier avec le lancement officiel des travaux de construction de la B1-M1 Link Road, un projet d'envergure qui vise à décongestionner le trafic routier dans la région d'Ébène. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont Arvin Boolell, Dhaneshwar Damry, Ajay Gunness et Stéphanie Anquetil, témoignant de l'importance stratégique de cette nouvelle infrastructure.

La B1-M1 Link Road est une liaison directe entre Julius Nyerere Avenue (B1) et l'autoroute M1, via Bank Street. Ce nouvel aménagement routier permettra aux automobilistes quittant Ébène en direction de Port-Louis ou du Nord de contourner la zone très fréquentée de Réduit. En effet, jusqu'à présent, la majorité des véhicules devaient emprunter Réduit comme point de passage pour accéder à l'autoroute. Désormais, grâce à cette bretelle directe, le trajet sera plus fluide.

Le projet répond à une nécessité urgente : désengorger le trafic routier à Ébène, zone à forte densité d'activités économiques et technologiques. En favorisant une meilleure connectivité entre le centre d'affaires et les grands axes routiers, la B1-M1 Link Road réduira significativement les temps de trajet aux heures de pointe, tout en améliorant la qualité de vie des usagers de la route.

La réalisation du projet est pilotée par Transinvest Construction Ltd, en collaboration avec GIBB Engineering, sous la supervision de la Road Development Authority (RDA). Les travaux comprendront notamment la construction de nouveaux ronds-points, la réhabilitation de Bank Street ainsi que l'aménagement de voies sécurisées pour les piétons et cyclistes. À travers ce projet, le gouvernement réaffirme sa volonté de moderniser les infrastructures routières tout en soutenant le développement urbain. Lors de la cérémonie, un intervenant a rappelé :

«Juste après les élections générales, j'ai rencontré le project manager de la RDA. Notre principale préoccupation était d'améliorer la fluidité du trafic à Ébène. Depuis, nous avons collaboré étroitement et notre première réalisation a été la B1-M1 Link Road. Cette liaison entre la B1 et la M1 représente bien plus qu'un simple tronçon routier ; elle symbolise une avancée vers une meilleure efficacité urbaine et un véritable soulagement pour les automobilistes», a déclaré le ministre Ajay Gunness.