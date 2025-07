Ile Maurice: Plainte retirée et règlement à l'amiable - Fin de deux ans de bras de fer

Yogita Baboo et Air Mauritius (MK) ont officiellement tourné la page. L'ancienne présidente de Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA) et la direction de la compagnie aérienne nationale sont parvenues à un règlement à l'amiable qu'ils ont fait valoir en cour industrielle, hier. La plainte de Yogita Baboo, en lien avec son licenciement du 10 juillet 2023, a été rayée, scellant ainsi la fin d'une affaire qui avait suscité des tensions syndicales et un débat sur la liberté d'expression au travail.

Dans une déclaration conjointe, Yogita Baboo et MK ont confirmé avoir trouvé un terrain d'entente hors de la cour. «The case entered by Mrs. Yogita Baboo against Air Mauritius Ltd before the Industrial Court of Mauritius, arising from her termination of employment on 10th July 2023, has been withdrawn on 09th July 2025. This settlement reflects the parties' agreement to bring closure to the dispute and move forward», selon la déclaration conjointe.

Selon nos recoupements, l'accord prévoit une compensation financière confidentielle, mais pas de réintégration. Cette clause de confidentialité a été exigée par MK. On peut légitimement se demander pourquoi.

Le licenciement de Yogita Baboo avait provoqué une indignation dans les milieux syndicaux. Elle avait été sanctionnée pour avoir tenu des propos critiques sur les conditions de travail à bord, dans une interview radiophonique diffusée en avril 2023.

La direction avait jugé qu'elle avait dépassé son rôle syndical et nui à l'image de l'entreprise. Refusant de se présenter devant le comité disciplinaire, qu'elle considérait comme illégal, Yogita Baboo avait été licenciée sans indemnité le 10 juillet 2023, après 27 ans de service.

Elle avait alors engagé plusieurs actions. D'abord, une plainte en cour industrielle, pour réclamer une indemnité de licenciement et des compensations pour rupture abusive de contrat. Ensuite, elle avait enclenché un recours à l'Employment Relations Tribunal, qui avait finalement rejeté sa demande. Elle avait aussi lancé une mobilisation publique, avec le soutien de plusieurs syndicats locaux et d'organisations internationales, dont le Bureau international du travail (BIT), dénonçant une atteinte à la liberté syndicale.

Si la réintégration n'a pas été obtenue, ce règlement à l'amiable met un terme à une crise sociale symbolique, qui a soulevé des questions fondamentales sur les droits des représentants syndicaux dans les entreprises publiques.

Yogita Baboo, récemment remplacée à la présidence de l'AMCCA, siège toujours au comité exécutif du syndicat. L'affaire, bien que juridiquement close, reste un repère important dans la lutte syndicale à Maurice.