<strong>Addis-Abeba, — À l'approche du 2e bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4), une table ronde de haut niveau a souligné le rôle moteur de la révolution agricole éthiopienne dans l'amélioration des résultats alimentaires et nutritionnels.

Organisée conjointement par l'Agence de nouvelle éthiopienne et l'Institut éthiopien pour la transformation agricole (ATI), la table ronde a offert une plateforme complète pour examiner la stratégie nationale en matière d'alimentation et de nutrition dans une perspective globale et stratégique.

Au cours des six dernières années, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, le gouvernement éthiopien a résolument poursuivi la voie d'une prospérité multidimensionnelle, plaçant l'agriculture au coeur de ses efforts pour transformer le système nutritionnel national grâce à une série d'initiatives stratégiques et de programmes efficaces.

Il a été souligné que ces efforts sont axés sur l'amélioration de la sécurité alimentaire, la promotion de la production d'aliments diversifiés et nutritifs, et le renforcement de la coordination multisectorielle afin de garantir un système alimentaire résilient et inclusif en Éthiopie.

Cela a considérablement renforcé la position de l'Éthiopie, largement reconnue pour son leadership lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 et de l'UNFSS+2 en 2023.

La table ronde d'aujourd'hui, organisée sous le thème « De la vision à l'action : la voie de l'Éthiopie vers un système alimentaire durable, inclusif et résilient », a réuni des acteurs clés du système alimentaire et nutritionnel du pays.

Ouvrant la table ronde, Mandefro Niguse, directeur général de l'Institut éthiopien pour la transformation agricole, a souligné que l'Éthiopie avait lancé des stratégies et des initiatives globales visant à transformer ses systèmes alimentaires au niveau national.

Il a souligné les initiatives audacieuses de l'Éthiopie à cet égard. Il a souligné que le pays avait obtenu des résultats exemplaires au cours des six dernières années.

Soulignant l'importance d'une approche des systèmes alimentaires qui passe par un processus de chaîne alimentaire approprié, le directeur général a mentionné que l'Éthiopie avait également parcouru un long chemin pour répondre à ces facteurs interconnectés, compte tenu des défis et des opportunités uniques du pays.

Cette réussite a joué un rôle essentiel dans le positionnement de l'Éthiopie pour accueillir le 2e Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4), selon Mandefro.

Alors que le sommet devrait attirer des milliers de participants des États membres de l'ONU et constituer une étape cruciale pour la transformation des systèmes alimentaires mondiaux, le directeur général a appelé à une promotion et une couverture médiatique importantes depuis la capitale éthiopienne afin de refléter l'importance de l'événement.

Pour sa part, Seife Deribe, PDG de l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA), a souligné qu'alors que l'Éthiopie mettait en oeuvre des initiatives agricoles d'envergure pour assurer sa prospérité nationale, le rôle des médias est devenu plus crucial que jamais pour informer, mobiliser et mobiliser le public.

Soulignant le rôle moteur de l'ENA, Seife a dévoilé que l'agence est à l'avant-garde de la promotion des initiatives de développement agricole, en assurant une couverture médiatique complète et en organisant des tables rondes à l'échelle nationale et même au-delà.

Le PDG a également réaffirmé l'engagement de l'ENA à fournir une couverture médiatique complète et des contenus dans les secteurs clés du développement, avec un accent particulier sur l'agriculture.

L'Éthiopie a également investi de manière appropriée dans les technologies, la modernisation et la mécanisation du secteur agricole au cours des six dernières années.

Le pays est ainsi devenu autosuffisant en blé et en céréales, a déclaré le Dr Firew Tegegn, directeur général adjoint de l'ATI.

Firew, qui a également présenté une communication lors de la table ronde, a souligné que les principales initiatives agricoles de l'Éthiopie, telles que le programme « Bounty of the Basket », les programmes d'irrigation estivale et l'Initiative Green Legacy, contribuent significativement à l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition dans tout le pays.

Selon le rapport, depuis que l'Éthiopie a adopté une approche axée sur la sécurité nutritionnelle, le pays a enregistré une augmentation notable de 20 à 45 % de sa production de lait, de viande, d'oeufs, de miel et même de poisson ces dernières années.