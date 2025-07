Soudan: Atelier sur les enjeux du secteur de l'Education à la Mer Rouge

Le Directeur général de la Coalition soudanaise pour l'éducation pour tous, Dr Naji Mansour Al-Shafie a souligné la nécessité de poursuivre l'approche consistant à sonner la cloche de l'éducation afin de changer le comportement social pour mieux se soucier de l'éducation et encourager l'inscription dans le processus éducatif.

C'etait lors d'un discours prononcé ce soir lors de l'atelier conjoint qui comprenait des écrivains créatifs, des artistes, des poètes, des réalisateurs et des acteurs influents de l'État de la mer Rouge, organisé par la Coalition soudanaise pour l'éducation au Centre culturel Waza à Port Soudan dans le cadre de l'Initiative de retour à l'éducation.

L'atelier a abordé les préoccupations et les problèmes du secteur de l'éducation et a abordé les défis auxquels ce domaine est confronté à travers la planification et la mise en place de politiques éducatives judicieuses.

Les visions et les idées des participants à l'atelier se sont cristallisées dans la formulation de recommandations qui ont souligné, en général, la nécessité de présenter des études scientifiques spécialisées sur le lien entre l'éducation et les arts, la formation des enseignants dans ce domaine et l'utilisation des arts pour motiver la société à s'intéresser à l'éducation, préparer l'environnement scolaire et le rendre attrayant à travers des activités parascolaires, en plus d'expliquer les programmes éducatifs dans les dialectes et les langues locales, en plus de former un groupe pour la communauté artistique via « WhatsApp » pour échanger des idées sur le développement de l'éducation.

À cet égard, le professeur Taqi Karar, directeur par intérim de la Coalition soudanaise pour l'éducation, a expliqué l'importance de l'éducation et son rôle dans le développement de la société, soulignant la nécessité d'accélérer le soutien à l'éducation sur la base du principe selon lequel « l'éducation n'attend pas ».

Mme Salma Abu Kashwa, représentante de l'UNICEF, a souligné l'importance d'entreprendre une œuvre artistique commune utilisant les dialectes locaux pour orienter le comportement de la communauté vers la prise en charge de l'éducation. Elle a exprimé son grand espoir de voir se produire un changement, un changement qualitatif et un avenir meilleur dans le domaine de l'éducation.

Pour sa part, le militant culturel Dr. Atta Shams El-Din a souligné la nécessité de s'attaquer aux problèmes d'éducation et de parvenir à une éducation de qualité comme objectif fondamental du développement durable, appelant à la construction d'un système éducatif intégré pour un avenir prometteur pour le Soudan.