Ile Maurice: Ajay Gunness sollicite l'expertise singapourienne pour le projet «ring road»

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a sollicité l'aide d'experts singapouriens afin de réaliser une évaluation technique et de proposer des solutions efficaces pour aider à relever les principaux défis infrastructurels auxquels est confrontée Maurice, en particulier ceux de la première phase du projet Ring Road. Le renforcement de la collaboration entre Maurice et Singapour dans des domaines essentiels concernant les infrastructures a été au coeur des discussions lors d'une visite de courtoisie du haut-commissaire non-résident de Singapour à Maurice, Lim Ming Yan, au ministre Gunness, le mardi 8 juillet à Port-Louis.

Le ministre a souligné la nécessité de développer les compétences dans le secteur de la construction dans le pays. Il a suggéré la mise en place d'un cadre de collaboration entre le Construction Industry Development Board de Maurice et la Building and Construction Authority de Singapour. Selon le ministre, ce partenariat permettrait de renforcer les capacités institutionnelles, d'améliorer les normes professionnelles et de faciliter l'échange de connaissances en matière de réglementation et de pratiques techniques.

L'amélioration de la gestion des infrastructures routières a été un autre sujet clé des discussions. Ajay Gunness a souligné que Maurice ne dispose pas d'un système de gestion des actifs routiers et a manifesté son intérêt pour un modèle avancé basé sur la technologie de Singapour. Il a fait remarquer que l'adoption d'un tel système améliorerait considérablement la surveillance, l'entretien et la planification à long terme des routes de Maurice.

En ce qui concerne la résilience environnementale, le ministre a souligné que le Land Drainage Master Plan, qui a guidé la gestion des inondations au cours de la dernière décennie, devait être mis à jour. Compte tenu de l'intensification du changement climatique, il a proposé de collaborer avec des experts singapouriens afin de revoir le plan et de garantir une approche plus efficace et durable de la gestion des risques d'inondation.