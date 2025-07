Sénégal: Navétanes à Mbacké - L'Odcav et les supporters s'engagent pour des activités paisibles

En prélude à la saison des vacances, l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) de Mbacké a organisé une rencontre avec les comités de supporters des différentes équipes mercredi dernier. L'objectif de l'Odcav est de garantir des navétanes paisibles cette année, sous la pression du préfet de Mbacké qui a menacé de suspendre toutes les activités en cas de moindre violence.

Mouhamed Sidy Ndao, chef de service départemental de la jeunesse et intérimaire du chef de service des sports et de la culture du département de Mbacké, a présidé la rencontre en présence de tous les acteurs sportifs. Selon Mame Mor Sarr, président de l'Odcav de Mbacké, l'objectif de cette réunion était de discuter avec les comités de supporters, l'inspecteur des sports, la police et les autorités compétentes des moyens à mettre en oeuvre pour assurer le bon déroulement des navétanes.

Pour prévenir tout incident dans les tribunes, Mame Mor Sarr a annoncé que des stadiers seront formés cette année. Il s'agit de groupes de jeunes issus des comités de supporters qui seront chargés d'assurer la sécurité dans les gradins, sous la supervision de la police qui interviendra en cas de débordement. Selon lui, ces stadiers auront la possibilité de communiquer directement avec les supporters, ce qui facilitera la gestion des situations.

Les supporters des différentes associations sportives et culturelles, représentés en grand nombre par leurs présidents, ont soumis des demandes à l'Odcav. L'arbitrage a été l'une des préoccupations principales. Pour résoudre ce problème, il a été proposé d'organiser des débats avec les équipes pour expliquer les règles du jeu, car selon lui, de nombreux supporters méconnaissent les règles d'arbitrage, ce qui est souvent à l'origine de problèmes.

Mouhamed Sidy Ndao, le chef de service départemental de la jeunesse, a salué cette initiative. Selon lui, cette rencontre est importante car elle a été plébiscitée par tous les supporters présents. Il a souligné que c'est une première depuis le début des activités du mouvement Navétane que de réunir les supporters pour une sensibilisation à la non-violence, ce qui lui semble essentiel.

Selon lui, le préfet du département avait convoqué une réunion sur l'organisation des navétanes il y a une semaine, au cours de laquelle il avait insisté sur les directives du ministre de la jeunesse, des sports et de la culture. Il a rappelé que les activités doivent démarrer le 15 juillet et se terminer impérativement le 15 octobre, soulignant l'importance du respect du délai imparti pour les activités de cette année.

En ce qui concerne la violence lors des navétanes, Mouhamed Sidy Ndao a insisté sur la nécessité d'organiser des activités de vacances paisibles. Selon ses propos, l'année dernière, des actes violents auraient pu justifier l'arrêt des activités, mais le préfet avait choisi de tolérer en raison du fait que Mbacké n'avait pas organisé de navétanes pendant près de 4 à 5 ans.

Cependant, pour cette année, il a souligné que des directives précises ont été transmises par les autorités nationales, insistant sur la non-violence. Il a précisé que le préfet est désormais obligé de suspendre les activités en cas de violence, contrairement à l'année précédente où une certaine tolérance avait été observée.

M. Ndao a profité de l'occasion pour insister sur la participation de toutes les associations sportives et culturelles aux 72 heures de mobilisation (vendredi, samedi et dimanche prochains) consacrées à la lutte contre les inondations à Touba et Mbacké. Le président de l'Odcav a également lancé un appel à toutes les ASC pour une mobilisation massive.