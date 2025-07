Ile Maurice: Une lettre anonyme conteste le processus de recrutement du «registrar» du Dental Council

Un candidat au poste de registrar du Dental Council of Mauritius (DCM) a adressé une lettre anonyme à plusieurs autorités et à la presse, dénonçant un processus d'entretien biaisé en faveur du Dr Nitincoomar Ramdhony. Le DCM, sollicité pour une réaction, n'avait pas répondu à nos questions au moment de mettre sous presse.

Un processus «structuré pour un seul candidat»

La lettre, datée du 4 juin 2025, émane d'un professionnel de la santé dentaire qui affirme avoir participé à l'entretien du 19 mai 2025 pour le poste de Registrar du DCM. Il évoque un processus entaché de conflits d'intérêts et de manque de transparence, ciblant notamment le Dr Nitincoomar Ramdhony, actuel registrar suppléant et candidat au poste.

Le panel d'entretien était composé du Dr Ahmad Domun (seul dentiste), de M. Radhakisson et de Me Nuckcheddy. Selon la lettre, les questions posées auraient visé à démontrer l'inadéquation du plaignant, plutôt qu'à évaluer ses compétences. «Les questions posées semblaient avoir été formulées dans le but de souligner pourquoi je pourrais être inapte, suggérant un résultat prédéterminé.»

Autre point soulevé : un poste jusque-là occupé à temps plein avec un salaire de Rs 45 000 a été transformé en emploi à temps partiel, assorti cette fois d'une rémunération de Rs 75 000. L'auteur y voit une tentative de compenser les revenus perdus par le Dr Ramdhony, qui a quitté le service public pour exercer dans le privé.

Conflit d'intérêts allégué

La lettre rappelle que les Drs Ramdhony et Domun faisaient partie de la même équipe électorale, «HOPE», lors des élections du DCM en 2021. Elle affirme également que le siège au board laissé vacant après la nomination de Dr Ramdhony comme acting registrar n'a jamais été pourvu, empêchant ainsi un autre dentiste d'accéder au conseil.

Une autre allégation porte sur la diffusion par le Dr Ramdhony de documents internes du DCM - notamment des états financiers et des grilles de salaires - via des groupes WhatsApp tels que Dentist Moris et MDA Informative, le 15 novembre 2024. Ces actions auraient eu lieu durant la campagne électorale et viseraient, selon la lettre, à défendre certains candidats proches de lui, dont le Dr Domun.

L'auteur dénonce également le fait que le Dr Ramdhony aurait exercé sa pratique privée dans les mêmes locaux que le DCM, à Nouvelle-Usine, Floréal. Cette cohabitation, selon la lettre, ferait actuellement l'objet d'une enquête par la Financial Crimes Commission (FCC) en raison de soupçons de pratiques irrégulières.

Le professionnel dit avoir postulé de bonne foi, attiré par les conditions du poste. Mais face à ce qu'il considère comme une procédure partiale, il a préféré garder l'anonymat, craignant des représailles. «Le DCM a suspendu ou révoqué les licences de professionnels ayant pris la parole dans le passé, je ne souhaite pas m'exposer à de tels risques.»

Historique : nominations officielles du Dr Ramdhony

Selon des communiqués antérieurs du Dental Council of Mauritius (DCM), le Dr Nitincoomar Ramdhony a été nommé acting registrar après la démission du Dr J.A.C. Cunnusamy le 9 mars 2023. Cette décision avait été approuvée à l'unanimité par le board du DCM et notifiée au ministre de la Santé de l'époque, Kailesh Jagutpal.

Dans un second communiqué, daté du 7 mars 2025, le Conseil annonçait que le Dr Ramdhony avait été invité à reprendre son poste, à la suite d'une situation qualifiée «d'inédite» et qu'il avait accepté afin d'assurer la continuité des opérations. «The Council is functioning routinely», précisait le Registrar's Office dans ce communiqué public.

Nous avons sollicité le DCM pour commenter les allégations contenues dans la lettre et attendons encore une réponse. La plainte a également été adressée à la FCC, au ministère de la Santé, au leader de l'opposition Joe Lesjongard, ainsi qu'au Dr Ramdhony lui-même.