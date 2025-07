Kenya: Création du diocèse de Kapsabet et nomination du premier évêque

Nairobi — Le Saint-Père a érigé le nouveau diocèse de Kapsabet, avec un territoire détaché du diocèse d'Eldoret, le rendant suffragant de l'archidiocèse métropolitain de Kisumu.

Le Saint-Père a nommé premier évêque du diocèse de Kapsabet, Mgr John Kiplimo Lelei, jusqu'à présent évêque auxiliaire d'Eldoret, tout en le libérant de son siège titulaire de Monte di Numidia.

Mgr John Kiplimo Lelei est né le 15 août 1958 à Soy, dans le diocèse d'Eldoret. Il a étudié la philosophie au St. Augustine's Senior Seminary de Mabanga et la théologie au St. Thomas Aquinas Major Seminary de Nairobi.

Il a été ordonné prêtre le 26 octobre 1985 pour le diocèse d'Eldoret. Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : doctorat en théologie, avec spécialisation en liturgie, à l'Université de Vienne ; vicaire paroissial à Suwerwa et Chepterit (1985-1987) ; curé à Yamumbi, Suwerwa, Chepterit et Tachasis, et vicaire forain des décanats de Kitale et Nandi (1987-1996) ; Collaborateur paroissial de St. Brigittae Zum Gottlichen Erloser, dans l'archidiocèse de Vienne (1996-2002) ; Curé de St. Patricka Kapcherop (2002-2003) et de St. Bonifacea Tindinyo (2003-2007) ; Enseignant aux instituts suivants : AMECEA Pastoral Institutedi Gaba (2003-2004) ; Institute of Development Studiesa Kobujoi (2004-2009) et au St. Matthias Mulumba Senior Seminary-Tindinyo (2003-2008) ; Curé de St. Peter's à Kapsabet (2007-2008) ; Professeur et formateur au St. Matthias Mulumba Senior Seminary de Tindinyo (2008-2017) ; Recteur du St. Thomas Aquinas Major Seminary de Nairobi (2017-2023) et Vicaire général d'Eldoret.

Le 27 mars 2024, il a été nommé évêque auxiliaire d'Eldoret, recevant le siège titulaire de Monte di Numidia ; il a été ordonné évêque le 25 mai suivant.