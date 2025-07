Sénégal: Lutte contre la migration irrégulière - Pus de 26 pirogues 'arraisonnées' depuis le début de l'année

Cap Skirring — Les forces de défense et de sécurité du Sénégal ont "arraisonné" 26 pirogues et empêché le voyage vers d'autres pays de plus 1 000 personnes, depuis le début de cette année, a-t-on appris, jeudi, à Cap Skirring (sud), du contrôleur général de police et secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, Modou Diagne.

"Il y a des avancées significatives dans la lutte contre la migration irrégulière, si on compare les résultats de cette année avec ceux de l'année dernière. Cette année, nous avons moins de migrants partis des côtes sénégalaises et arrivés aux îles Canaries. Depuis janvier dernier, les forces de défense et de sécurité ont arraisonné 26 pirogues et empêché le départ de plus 1.000 personnes" pour d'autres pays, a-t-il dit.

Il intervenait à la clôture d'un atelier de formation des membres des comités départementaux et régionaux de lutte contre la migration irrégulière de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud).

Des gouverneurs, des préfets, des directeurs d'agences régionales de développement, des responsables des forces de défense et de sécurité et des bureaux d'accueil et d'orientation des Sénégalais de l'extérieur ont pris part à cette rencontre.

"Cette année, plusieurs campagnes de sensibilisation seront menées dans le pays [...] Nous allons renforcer la surveillance des frontières", a promis Modou Diagne.

Selon lui, l'État est en train de développer des projets et des programmes destinés aux jeunes et aux femmes, pour faciliter leur autonomie financière et les dissuader de s'adonner à l'émigration irrégulière.

Le but de la formation des membres des comités départementaux et régionaux de lutte contre la migration irrégulière est de leur permettre de maîtriser le trafic de migrants.

"Ils pourront faire la différence entre le trafic de migrants et la traite des personnes, deux infractions qui se ressemblent beaucoup. La formation leur permettra aussi de mieux organiser et conduire le travail des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière", a expliqué M. Diagne.

"Nous voulons réduire drastiquement ce phénomène à l'horizon 2035", a-t-il dit.