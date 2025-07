C'est le Ministre, Secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement Paysan, Dr Alpha Bâ, qui a présidé mardi l'ouverture officielle de la toute première édition du « Ndadjé Filières Justes », une initiative phare en faveur d'une agriculture équitable, inclusive et souveraine.

Devant un parterre d'acteurs du monde agricole, de partenaires techniques et financiers, de représentants des ministères et d'organisations paysannes, Dr Alpha Bâ a lancé un appel fort pour « reconstruire les relations économiques au sein des chaînes de valeur agricoles ». L'objectif, selon lui, est de garantir aux exploitations familiales sénégalaises des conditions de marché plus justes, transparentes et rémunératrices.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie « Vision Sénégal 2050 » et de la quête de souveraineté alimentaire. Elle repose sur une approche territoriale et participative qui mobilise aussi bien les institutions publiques que le secteur privé, la recherche, la société civile, et les partenaires au développement.

Dr Bâ a ainsi décliné les ambitions du dispositif « Filières Justes » : accroître la valeur ajoutée nationale, réduire les pertes post-récolte, stimuler la transformation locale, renforcer la compétitivité des filières, favoriser l'emploi rural, notamment pour les femmes et les jeunes, et assurer une répartition équitable des revenus.

Il a salué à cet égard les synergies entre plusieurs programmes structurants comme le Programme National de Développement des Agropoles du Sénégal (PNDAS), les projets Gunge Mbay et Sécurité alimentaire, ainsi que le rôle des instruments de financement tels que le FNDASP, FNRAA, FADSR et FONSTAB. Il a également insisté sur la régulation des marchés et l'importance de l'intermédiation commerciale, en particulier à travers l'initiative « Fair Deal » portée par l'Agence de Régulation des Marchés.

L'allocution a aussi été marquée par une reconnaissance appuyée envers l'Union européenne et la coopération belge via ENABEL, pour leur soutien technique et financier à la structuration des filières.

Moment fort de cette édition inaugurale : la signature d'une Charte d'engagement entre organisations paysannes et PME agroalimentaires, symbole d'un nouveau pacte social fondé sur la justice commerciale et le respect mutuel.

Dr Alpha Bâ a enfin invité tous les participants à engager des échanges francs et constructifs tout au long de ces deux journées de travaux, dans le but de faire émerger des recommandations fortes et des actions concrètes.

« Nul acteur de la chaîne ne doit être défavorisé. Chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail », a-t-il martelé, en déclarant officiellement ouverte cette première édition du Ndadjé Filières Justes 2025.