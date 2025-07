Congo-Kinshasa: Muanda - Nouveau braquage spectaculaire dans un supermarché en pleine soirée sportive

La cité côtière de Muanda, dans la province du Kongo-Central, a été le théâtre d'un braquage spectaculaire mercredi soir aux environs de 22 heures, alors que les jeunes suivaient avec ferveur la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Selon les témoignages recueillis, six individus cagoulés, arrivés à moto, ont pris d'assaut un supermarché local. Après avoir neutralisé le policier chargé de la sécurité et lui avoir ravi son arme, les malfrats ont vidé la caisse contenant les recettes de la journée, avant de tirer des coups de sommation et de prendre la fuite dans l'obscurité.

Ce même supermarché avait déjà été victime d'un braquage en mai dernier, soulevant des inquiétudes croissantes sur la sécurité dans cette cité pourtant proche de deux bases militaires. Les habitants dénoncent une insécurité persistante, malgré les dispositifs censés les protéger.

Ce nouvel incident relance les appels des citoyens à l'endroit des autorités locales et provinciales, pour une réaction urgente et efficace face à la montée des actes criminels. La population réclame plus de patrouilles, une présence policière renforcée, et une enquête sérieuse pour identifier les auteurs de ces braquages répétés