Afrique de l'Ouest: Terrorisme au Sahel - Pourquoi les attaques contre les bases militaires se multiplient et comment y répondre

analyse

Plus de 30 soldats maliens ont été tués et l'une des bases militaires du pays a été prise d'assaut début juin 2025 lors d'une attaque contre la ville de Boulikessi menée par Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), un groupe lié à Al-Qaïda.

Le même groupe a lancé une attaque contre la ville historique de Tombouctou. L'armée malienne a affirmé avoir repoussé l'attaque de Tombouctou et tué 14 terroristes.

Boulikessi a déjà été la cible de plusieurs attaques terroristes. En octobre 2019, 25 soldats y avaient été tués. La cible était un camp militaire de la force G5 Sahel.

Tombouctou est dans le collimateur des groupes terroristes depuis 2012. Le JNIM avait assiégé la ville pendant plusieurs mois en 2023. Tombouctou dispose d'un aéroport important et d'une base militaire clé.

Au Burkina Faso voisin, des combats ont opposé ces derniers mois l'armée et des groupes terroristes. Environ 40 % du pays est sous le contrôle de groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Les bases militaires du pays ont également été prises pour cible.

Le Mali et le Burkina Faso sont sous régime militaire. L'insécurité, en particulier la recrudescence des attentats terroristes, a été l'une des principales raisons invoquées par les juntes militaires pour prendre le pouvoir dans ces deux pays.

Je mène des recherches sur le terrorisme et la formation de groupes insurgés en Afrique de l'Ouest et au Sahel depuis plus de dix ans. Ce que j'observe, c'est que les groupes terroristes deviennent plus audacieux et changent constamment de tactique, avec une augmentation des attaques contre les camps militaires dans toute la région.

Les camps militaires sont attaqués pour démoraliser les soldats et voler des munitions. Cela envoie également un message à la population locale, lui indiquant que les forces militaires sont incapables de protéger les civils.

Je pense qu'il y a quatre raisons principales à l'augmentation des attaques à grande échelle contre les bases militaires dans la région :

la perte de la base de drones américaine au Niger, qui a rendu la surveillance difficile

l'augmentation des violations des droits humains commises au nom de la lutte contre le terrorisme

l'absence d'une approche coordonnée de la lutte contre le terrorisme

les changements constants de tactiques des terroristes.

Il est important d'identifier et de traiter ces problèmes pour contrer cette tendance.

Pourquoi les attaques se multiplient-elles ?

Tout d'abord, il y a la perte de la base de drones américaine à Agadez, en République du Niger, en 2024, après la prise du pouvoir par l'armée dans le pays.

J'étais initialement sceptique lorsque la base de drones a été mise en service en 2019. Mais elle a en fait eu un effet dissuasif sur les groupes terroristes.

Les organisations terroristes opérant au Sahel savaient qu'elles étaient surveillées par des drones opérant depuis la base. Elles savaient que les informations de surveillance étaient partagées avec les États membres. La perte de la base a réduit les activités de reconnaissance et de surveillance dans la région.

Deuxièmement, l'augmentation des violations des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme dans la région divise les communautés et augmente le recrutement dans les groupes terroristes. Un rapport de Human Rights Watch publié en mai 2025 a accusé l'armée burkinabè et les milices alliées d'avoir tué plus de 130 civils lors d'opérations antiterroristes.

Le rapport affirmait que les membres de l'ethnie peule étaient visés par ces opérations parce qu'ils étaient perçus comme ayant des liens avec des groupes terroristes. Les groupes terroristes sont connus pour utiliser de tels incidents afin de gagner le coeur et l'esprit des populations locales.

Troisièmement, l'absence d'approche coordonnée de la lutte contre le terrorisme dans la région est en train de réduire à néant les progrès réalisés au cours de la dernière décennie. Parmi les développements majeurs, on peut citer la dissolution du G5 Sahel. Ce groupe a été créé en 2014 afin de renforcer la coordination en matière de sécurité entre ses membres, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger. L'organisation a lancé des missions conjointes de lutte contre le terrorisme dans les États membres, mais elle a été dissoute en décembre 2023 après le retrait du Niger et du Burkina Faso.

L'affaiblissement de la Force multinationale mixte en raison du coup d'État militaire au Niger et du repositionnement stratégique compromet les initiatives de lutte contre le terrorisme. Les membres de la force étaient le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin.

La force a pour mandat de lutter contre Boko Haram et d'autres groupes terroristes opérant dans le bassin du lac Tchad. Après sa création en 2015, la force opérationnelle a réalisé des progrès significatifs. En janvier 2025, le Niger a suspendu son adhésion, mettant en péril la lutte contre le terrorisme dans la région.

Quatrièmement, les groupes terroristes de la région affinent leurs méthodes. En avril 2025, des terroristes du JNIM ont été soupçonnés d'avoir lancé une attaque suicide à l'aide d'un drone contre des positions militaires togolaises.

De leur côté, les armées des pays du Sahel peinent à s'adapter aux nouvelles tactiques des terroristes. Ces dernières années, on a assisté à une prolifération des drones en Afrique par des États et des acteurs non étatiques.

Comment freiner cette tendance

Pour lutter contre la recrudescence des attaques perpétrées par des groupes terroristes, en particulier les attaques à grande échelle contre des positions militaires, quatre mesures immédiates s'imposent.

Premièrement, les États-nations doivent investir dans leurs capacités de surveillance. La perte de la base de drones oblige les États du Sahel à trouver de toute urgence de nouveaux moyens de collecter et de partager des renseignements. La topographie de la région, principalement plate et avec peu de végétation, constitue un avantage, car les drones de reconnaissance peuvent facilement détecter les mouvements suspects, les camps terroristes et les itinéraires empruntés.

Il est également nécessaire de réglementer l'utilisation des drones dans la région afin d'empêcher leur utilisation par des acteurs non étatiques.

En outre, les pays qui luttent contre le terrorisme doivent trouver un moyen d'améliorer les relations entre l'armée (et les milices alliées) et les populations touchées par le terrorisme. Ma dernière publication sur la question montre que les groupes d'autodéfense engagés par les forces militaires sont parfois complices de violations des droits de l'homme.

Une formation aux droits de l'homme est essentielle pour les forces militaires et les milices alliées.

Les sources de financement du terrorisme doivent être identifiées et bloquées. Les attentats terroristes à grande échelle nécessitent une planification, une formation et des ressources. Le financement provenant de l'exploitation minière illégale, du trafic et des enlèvements doit être identifié et éradiqué. Cela inclut également le partage de renseignements entre les États-nations.

Enfin, les pays du Sahel doivent trouver un mécanisme pour collaborer avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Compte tenu de l'augmentation du nombre et de l'intensité des activités terroristes dans le Sahel, des mesures immédiates sont nécessaires pour inverser cette tendance.

Olayinka Ajala, Associate professor in Politics and International Relations, Leeds Beckett University