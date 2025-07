Tunisie: Conférence sur le maintien de la paix - Nafti plaide pour une approche globale de la protection des civils

Dans son intervention à l'ouverture des travaux de la Conférence internationale sur « Le rôle des forces armées dans la protection des civils lors des opérations de maintien de la paix », le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a souligné que cette rencontre se tient dans un contexte international délicat, marqué par l'aggravation des défis sécuritaires et humanitaires. Ce contexte exige, selon lui, une coordination accrue des efforts internationaux afin de protéger les civils et de renforcer la paix et la stabilité.

Il a insisté sur le fait que la protection des civils ne constitue plus une simple réponse conjoncturelle, mais représente désormais un devoir moral et une responsabilité collective. À ce titre, il a appelé à l'adoption d'une approche globale et multidimensionnelle, reposant sur des solutions politiques durables, le renforcement de la protection des civils, ainsi que la promotion du développement durable, afin de garantir la stabilité des sociétés à long terme.

Le ministre a rappelé que la Tunisie, forte de son expérience historique et de son engagement précoce et constant dans ce domaine humanitaire, demeure activement investie dans les efforts visant à accroître l'efficacité des missions de maintien de la paix.

Dans ce sens, Mohamed Ali Nafti a mis en avant la nécessité de bâtir des partenariats équitables entre les États et les organisations internationales, tout en permettant aux pays en développement de participer à la consolidation de la paix en fonction de leurs capacités, dans un cadre international fondé sur la justice, la responsabilité et la solidarité.

L'organisation de cette conférence internationale en Tunisie constitue, selon lui, une reconnaissance de la place du pays en tant que terre de dialogue et de rencontre autour des enjeux de paix et de sécurité. Elle reflète également une profonde conviction quant à l'importance de l'action diplomatique conjointe et multilatérale, menée sous l'égide des Nations Unies, pour renforcer la sécurité et préserver la dignité humaine dans le monde, alors que l'Organisation célèbre cette année son 80e anniversaire.