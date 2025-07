Tunisie: Festival International de Carthage 2025 - Le programme enfin dévoilé

Après une longue attente et une grande exaspération du public, le programme de la 59e édition du Festival international de Carthage, prévue du 19 juillet au 21 août 2025, a enfin été dévoilé, mardi dernier, sur la page officielle du festival, confirmant la participation de certains artistes dont les noms ont commencé à circuler il y a quelques jours sur les réseaux sociaux.

Parmi eux les Tunisiennes Sofia Sadok (13 août jour où la Tunisie célébre la Fête de la Femme) et Latifa Arfaoui (le 25 juillet, jour de la Fête de la République) dont l'annonce n'est pas passée inaperçue. Le retour de Latifa, par exemple, est reçu par certains comme celui d'une « grande voix tunisienne » emblématique, alors que d'autres y voient les signes d'une programmation répétitive, s'interrogeant sur le choix de reconduire la chanteuse après son passage en 2023.

Le spectacle « Min Qa' al-Khabiya » de Mohamed Garfi ouvrira cette édition, le 19 juillet. La soirée de clôture sera assurée par la chanteuse émiratie Ahlam, le 21 août. D'autres vedettes de la chanson arabe seront de la partie à l'instar de Nancy Ajram (le 2 août), Najwa Karam (9 août), les Libanais Nassif Zeytoun (30 juillet) et Adam (18 août).

Côté tunisien, on cite la programmation de la pièce «Binomi S+1» d'Aziz Jebali (22 juillet), et les spectacles musicaux : « Tapis Rouge 2 » de Riadh Fehri (20 juillet), « La Nuit des Chefs » qui réunit plusieurs chefs d'orchestre tunisiens de renom (1er août) et «Imagine» de Karim Thlibi qui a déjà conquis le public à travers de nombreuses représentations (8 août).

Une soirée tunisienne et une autre nommée « Folklore tunisien », dont on ne dévoile aucun détail, ont été annoncées respectivement pour le 28 juillet et le 11 août. Côté artistes internationaux, quelques dates sont à retenir, à l'instar de celles du concert du trompettiste de talent franco-libanais Ibrahim Maalouf qui présentera son projet « Trumpets of Michel-Ange », le 26 juillet; de l'étoile montante, le chanteur, rappeur et poète franco palestinien « Saint Levant » (le 5 août); du Palestinien Mohamed Assaf qui chantera pour Gaza et de l'Egyptienne May Farouk qui proposera du Om Kalthoum.

Les plus nostalgiques des francophiles trouveront leur bonheur dans le spectacle « Sur la route enchantée » de la chanteuse française Chantal Goya (3 août), destiné aux petits et grands. Les amateurs de reggae quant à eux auront rendez-vous avec le fils de Bob Marley, Ky-Mani Marley, le 17 août. Le conférence de presse du festival, qui se tiendra, ce soir, nous éclairera sur les choix artistiques de cette édition.