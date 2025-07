Afrique: Ouverture des travaux de la 47e session du Conseil exécutif de l'UA à Malabo

MALABO — Les travaux de la 47e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) ont débuté jeudi à Malabo (Guinée équatoriale), pour une durée de deux jours.

L'ordre du jour de cette session ministérielle porte sur l'examen de plusieurs questions financières et administratives liées à la gestion interne de l'UA, ainsi que sur des dossiers liés aux partenariats établis par l'organisation continentale avec divers acteurs internationaux, outre la poursuite de l'activation des mécanismes de l'action africaine commune et de la préparation des prochaines échéances aux niveaux continental et international.

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurent également plusieurs questions et dossiers "importants" concernant l'action africaine commune, tels que l'examen des rapports relatifs aux activités de l'organisation continentale et de ses différents organes, ainsi que l'élection du Commissaire de l'UA pour l'Education, la Science et la Technologie et du Commissaire de l'UA chargé du Commerce et de l'Industrie.

Représentant le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, la délégation algérienne aux travaux de cette session est conduite par l'ambassadeur d'Algérie à Addis-Abeba et son représentant permanent auprès de l'UA, Mohamed Khaled.

Ainsi, la délégation algérienne a présenté des interventions de qualité, axées sur les principales questions débattues, en mettant l'accent notamment sur l'importance de rationaliser les dépenses et de réduire le gaspillage des ressources financières en réajustant les priorités de l'action de l'UA et en finançant ses projets conformément aux défis actuels et aux objectifs stratégiques de l'ambitieuse Agenda 2063, notamment ceux inscrits dans le cadre du deuxième plan décennal de mise en oeuvre de l'Agenda.

Elle a également insisté sur l'importance des partenariats et de l'approche multilatérale qui se concrétisent notamment à travers les récentes réunions de partenariat, à l'instar de la 3e réunion ministérielle entre l'UA et l'Union européenne (UA-UE), ainsi que celles en cours de préparation, telles que la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) et le 7e sommet UA-UE, prévus cette année, en œuvrant pour renforcer l'unité et rejeter l'exclusion.

La délégation algérienne a réitéré son engagement en faveur du thème de l'UA pour l'année 2025, intitulé: "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations", qui constitue une opportunité propice pour intensifier les efforts collectifs en vue de réparer les injustices historiques et de porter la voix de l'Afrique dans les fora internationaux.

A l'issue de cette réunion ministérielle se tiendra, dimanche, le 7e sommet de coordination entre l'UA, les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux (MR).