Tunisie: 59e Festival International de Hammamet - Derrière le concept visuel

« Continious Vibes » est le slogan prôné haut et fort par l'équipe du Festival international de Hammamet. Une expression qui s'entremêle avec l'identité visuelle vertigineuse, expressive, distinguée de l'édition 2025, conçue par Ines Drira. La conceptrice exprime aux médias toute sa vision artistique et son processus de création. Visuellement et esthétiquement, le public est conquis. Focus.

Concept

Pour cette 59e édition du Festival international de Hammamet, je me suis fixé comme point de départ une accroche bilingue mûrement réfléchie : « / Continuous Vibes », un champ fertile à la croisée des langues, des rythmes et des imaginaires. Cette formule, en elle-même déjà vibrante, m'a permis de poser les bases d'une identité visuelle à la fois enracinée dans une culture et ouverte sur le monde.

Je l'ai interprétée comme une pulsation continue, un flux vivant qui traverse les corps, les lieux, les disciplines. C'est cette idée d'une vibration commune, persistante et organique, que j'ai voulu traduire à travers le dispositif graphique du FIH59. Une énergie qui relie la scène, le public, la ville, la mer.

Intentions graphiques

J'ai construit l'affiche autour d'un motif en cercles concentriques, en perpétuelle expansion. Au centre, un coeur invisible pulse : c'est la scène du festival, source de diffusion, foyer de vibrations. Les cercles en mouvement évoquent les ondes sonores, la lumière, le souffle ou encore les gestes dansés. Ce système visuel incarne littéralement l'accroche « / Continuous Vibes » : une présence active, qui dépasse le moment du spectacle pour devenir expérience prolongée, mémoire sensible.

Palette et ambiance

J'ai choisi une palette de couleurs intenses, contrastées, presque électrisantes : rouge, bleu, vert, jaune, fuchsia... Ces teintes expriment la diversité des formes artistiques et leur vitalité. Le fond bleu nuit vient équilibrer cet éclat. Il ancre la composition dans l'atmosphère propre au festival : celle des représentations en plein air, sous un ciel nocturne. Ce bleu, profond et enveloppant, agit comme une respiration visuelle qui met en valeur le mouvement et la lumière.

Positionnement symbolique

Le mot arabe moutawassel () a été pour moi une clé : il signifie à la fois continu et connecté. Cette double lecture a nourri toute ma réflexion. Je n'ai pas cherché à illustrer une scène ou une narration. J'ai préféré évoquer, laisser place à l'interprétation, à l'émotion. La forme abstraite que j'ai conçue peut s'adapter, se déplacer, se recomposer : elle incarne un lien vivant, une circulation d'énergies, un espace de rencontre plutôt qu'un cadre figé.

Fonction graphique et déploiement

L'affiche a été pensée comme un système graphique modulable. Les ondes vibratoires centrales dessinent subtilement la mention FIH 59. Cette partie du visuel est l'emblème de la cinquante-neuvième édition du festival. Les formes, les cercles, les couleurs ont été conçus pour être animés, transformés, réutilisés sur divers supports : déclinaisons pour chaque spectacle, visuels numériques, objets promotionnels, formats vidéo ou signalétique.

Cette flexibilité assure une cohérence d'ensemble tout en permettant au visuel de s'adresser à différents publics, dans différents contextes. C'est une identité qui respire, qui s'adapte, qui vit.

Conclusion

Mon ambition n'a jamais été de représenter le festival de manière illustrative ou figurative, mais de proposer une abstraction visuelle et graphique de son « âme ». À travers une structure épurée -- un centre, une pulsation, une propagation -- j'ai tenté de rendre palpable l'esprit de « Continuous Vibes ». J'ai cherché à installer une identité visuelle, à la fois contemporaine et fluide, qui symbolise le festival dans ce qu'il a de plus essentiel : ce lien vibrant qu'il construit entre les artistes, les spectateurs, et la ville de Hammamet.