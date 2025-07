Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 juillet 2025

revue de presse

Afrique : L'UNESCO a retiré trois sites de la Liste du patrimoine mondial en péril

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réuni à Paris en France, a décidé de retirer trois biens situés à Madagascar, en Égypte et en Libye de la Liste du patrimoine mondial en péril, a annoncé un communiqué de l'UNESCO rendu public le 09 juillet. D'après le document, ces retraits sont le fruit de larges efforts des États parties, avec le soutien de l'UNESCO, pour réduire considérablement les menaces pesant sur ces sites.

Il s'agit des « Forêts humides de l'Atsinanana » à Madagascar. Inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007 pour leur importante biodiversité, les forêts tropicales et les espèces qu'elles abritent ont été confrontées à une série de menaces ces dernières années, notamment l'exploitation forestière illégale, le trafic de bois précieux et la déforestation, qui ont eu des répercussions négatives sur l'état d'espèces majeures telles que les lémuriens, ce qui a conduit à l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 2010. (Source allAfrica)

Mali : Le général Assimi Goïta promulgue une loi lui accordant un mandat illimité de président

Le chef de la junte au pouvoir au Mali a promulgué une loi, le 10 juillet, le maintenant au pouvoir jusqu'à 2030 au moins. Cette mesure s'inscrit dans une série de restrictions sévères aux libertés prises par les militaires pour consolider leur régime dans le pays sahélien.

Début juillet, le régime militaire a accordé un mandat de président de cinq ans, renouvelable « autant de fois que nécessaire » et sans élection au chef de la junte au pouvoir au Mali, le général Assimi Goïta. La promulgation de la loi, annoncée le 10 juillet dans un document diffusé sur les réseaux sociaux et authentifié de source officielle, maintient Assimi Goïta à la tête de l'Etat jusqu'à 2030 au moins. (Source Lemonde Afrique)

Togo : Des mandats d'arrêt internationaux contre des activistes de la diaspora

Le Togo traque ses cyberopposants. Le gouvernement togolais a lancé un mandat d'arrêt international contre plusieurs membres du mouvement citoyen M66, une organisation née dans la diaspora et rendue célèbre après les manifestations du 6 juin dernier, déclenchées par l'arrestation du rappeur contestataire Narcisse Essowè Tchalla, alias Aamron.

Majoritairement animée par des blogueurs et des activistes basés à l'étranger, la plateforme M66 avait appelé à des journées de désobéissance civile les 6, 26, 27 et 28 juin. Ses cibles : la flambée des prix, la répression des voix critiques et surtout le passage en force de la nouvelle Constitution, adoptée en mai 2024 sans consultation référendaire, en rupture avec l'ancien texte. (Source Le Point)

Sénégal : Le gouvernement bloque une activité LGBTQI à Dakar

Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a interdit vendredi une réunion autour d'un film sur les questions LGBTQI, prévue par des diplomates et des ONG à Dakar, en soulignant que de telles activités contreviennent aux lois et aux valeurs nationales.

Dans un communiqué parvenu à APA, le ministère a précisé avoir été informé d'un projet de l'Ambassade des Pays-Bas et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme consistant en la projection du film « MIWA (Nous Sommes Là) » sur les enjeux des femmes LBTQI et hommes trans d'Afrique de l'Ouest, suivie d'échanges avec des associations. L'événement devait se tenir ce 11 juillet, dans les locaux du Bureau régional du Haut-Commissariat. (Source apanews)

Cameroun : La candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle divise son parti

Au Cameroun, c'est un malaise qui secoue le parti au pouvoir depuis quelques semaines.

Des ministres et cadres du parti affichent désormais leurs dissensions sur une éventuelle candidature du Président Paul Biya pour les élections d'octobre prochain. Si certains considèrent cela comme une tactique de diversion, pour des habitants de la capitale, le pays n'est plus gouverné.

« Je pense que cela peut relever d'une tactique politique au sein du RDPC qui aujourd'hui est en ballottage défavorable » ; a expliqué Mr Jean, habitant de Yaoundé. (Source Africanews)

USA : Oligui Nguema rassure les Américains sur la crédibilité du passeport gabonais

Présent aux États-Unis depuis le mardi 8 juillet 2025, dans le cadre d'un sommet stratégique à forte connotation économique réunissant le président Donald Trump et quatre autres chefs d'État africains, le président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu un entretien de haut niveau ce 9 juillet avec son homologue américain.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, a permis aux deux dirigeants d'aborder des sujets essentiels, notamment les perspectives économiques du Gabon et les questions liées à la sécurité intérieure des États-Unis. Profitant de cette opportunité, le président gabonais a tenu à rassurer son partenaire américain quant à la crédibilité et à la fiabilité du passeport gabonais, un point devenu sensible pour Washington. (Source GabonMediaTime)

Centrafrique : Les chefs rebelles de l'UPC et les 3R actent leur dissolution à Bangui

Ce jeudi 10 juillet à Bangui, une étape symbolique et politique s'ouvre avec la rencontre officielle entre le gouvernement centrafricain et les chefs rebelles de l'Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) et des 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation). L'événement marque l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu signé le 19 avril dernier, sous l'égide du Tchad, qui prévoit la cessation des hostilités, le désarmement progressif des groupes armés et leur démobilisation en vue d'une réinsertion dans l'armée nationale.

Selon les termes de l'accord, les autorités procéderont à la dissolution officielle des deux groupes, respectivement dirigés par Ali Darassa pour l'UPC et le général Bobo Sembé pour les 3R. En échange, ces derniers acceptent de cesser toute action armée sur l'ensemble du territoire. (Source: Africapresse)

Nigeria : Inquiétude sur les nouvelles règles des visas américains

Les États-Unis ont annoncé de nouvelles restrictions sur les visas pour les citoyens nigérians hors catégories « immigrants » ou « diplomates ». Selon la notice publiée mardi 8 juillet sur le site de l'ambassade américaine au Nigeria, les visas délivrés seront strictement à entrer unique et ne dépasseront pas une durée de trois mois maximum. Jusqu'ici, les Nigérians pouvaient jusque-là bénéficier de visas à entrées multiples, courant sur de bien plus longues périodes. (Source RFI)

Maurice : L'ancien chef de la cellule antiterroriste soupçonné de détournement de fonds

Lilram Deal, Assistant commissaire de police (ACP), est convoqué ce vendredi à 13 h 30 devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. À cette occasion, le Directeur des poursuites publiques devra se prononcer sur la demande de remise en liberté conditionnelle déposée par la défense.

Hospitalisé plusieurs jours à l'hôpital du Nord en raison de douleurs dorsales et d'irritations cutanées, Lilram Deal a été transféré mardi au centre de détention de Vacoas. Son état étant désormais jugé stable, aucune nouvelle demande médicale n'a été soumise. (Source L'Express.Mu)

CAN 2024 dames/Algérie-Maroc : La CAF ouvre une enquête et met sa crédibilité en péril

Ce jeudi, on a pu lire dans un communiqué de l'organe majeure de la balle ronde en Afrique que « la Confédération Africaine de Football (CAF) a ouvert une enquête à l'encontre de la sélection nationale féminine d'Algérie pour des faits présumés de violation des Statuts et Règlements de la CAF, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024, actuellement en cours. »

Au milieu d'une guerre médiatique, des publications sur les réseaux sociaux et des articles de presse souvent subjectifs et mensongers pour certains faits qui sont le fruit de l'imaginaire, l'instance continental indique qu'elle « ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire tant que la procédure n'aura pas été menée à son terme ». (Source Lagazettedufennec)