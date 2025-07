Libye: Le rapprochement entre Ankara et Benghazi inquiète la Grèce

Le rapprochement entre Ankara et les autorités de l'Est libyen avance à grand pas. La page du passé tendu entre les deux parties est désormais tournée. Ankara qui soutenait militairement les milices de Tripoli contre l'offensive du maréchal Haftar en 2019, place maintenant ses intérêts économiques dans l'est de la Libye comme une priorité absolue.

Cela implique aussi une coopération politique et militaire en plus de l'économie. La Turquie voudrait devenir un acteur majeur à l'est libyen comme elle l'est à l'ouest. Le clan Haftar lui donne son feu vert malgré l'opposition de la Grèce et de l'Égypte.

Depuis la visite effectuée par Saddam Haftar, chef des forces terrestres de l'Armée nationale libyenne dirigée par son père, à Ankara en avril dernier, une nouvelle phase de relations entre les deux parties s'est ouverte. Elle se veut pragmatique et basée d'abord sur un rapport de gagnant-gagnant.

Début juin dernier, le Parlement libyen basé à l'est du pays a opté pour la révision de l'accord maritime bilatéral signé en 2019 avec Tripoli. Une fois cet accord révisé par le Parlement, ce qui va avoir lieu très prochainement selon plusieurs sources, cela permettra à la Turquie, intéressée par le gisement de gaz à l'est de la Méditerranée d'intervenir.

Cet accord de délimitation maritime donne à Ankara le droit d'accéder à une zone économique exclusive, riche en gaz naturel et allant de la côte sud de la Turquie au nord-est de la Libye, en ignorant l'île de Crête. Athènes crie à la violation de la loi internationale, tout comme Chypre. L'Égypte qui se dit également affectée par cet accord, a appelé le conseiller du président américain pour l'Afrique afin qu'il exerce des pressions sur Khalifa Haftar pour que cet accord ne soit pas entériné.

Exploration gazière et pétrolière en Libye

La société publique Turkish Petroleum (TP) a d'ores et déjà annoncé vouloir se positionner sur de nouveaux projets d'exploration gazière et pétrolière en Libye. Elle vient d'acheter deux navires de forage à la Norvège. Ils sont spécialement équipés et conçus pour trouver les richesses enfouies en eau profonde en Méditerranée, face à l'est libyen.

Au-delà de l'accord maritime, les autorités de l'est libyen font miroiter à Ankara, la signature de contrats juteux, dans le domaine de la reconstruction. Les récentes découvertes de gisements gaziers en Méditerranée orientale ravivent les tensions géopolitiques dans la région autour de la délimitation maritime. À Benghazi, l'ouverture prochaine du consulat facilitera l'implantation des entreprises turques.

Coincée, la Grèce qui a pressenti le danger, prends depuis des semaines des mesures qui visent à intimider la Libye : elle a envoyé des navires militaires en Méditerranée pour lutter contre les migrants, et a donné l'autorisation à des navires d'explorer le gaz dans des zones maritimes disputées entre les deux pays.

La Grèce suspend les demandes d'asile des migrants libyens

Ce jeudi, suite à l'expulsion de son ministre de l'Intérieur de l'est libyen, elle annonce suspendre pour trois mois l'examen de demandes d'asile des migrants venant principalement de l'est libyen, et dont le nombre a fortement augmenté depuis le début de l'année. « Tous les migrants seront désormais arrêtés et détenus » a annoncé jeudi le Premier ministre grec.

Sur le conseil de l'Égypte pourtant, le ministre grec des Affaires étrangères a été reçu à Benghazi dimanche dernier. Il a discuté de la situation des migrants et de la délimitation des frontières maritimes. On lui a promis des contrats en matière de reconstruction et d'infrastructure. Athènes n'a pas obtenu gain de cause.

Des volontés de coopération sérieuses en matière de partage de ressources et d'exploitation conjointe en Méditerranée existent, mais les proximités géographiques et les ambitions antagonistes de certains États de la région réactivent des conflits frontaliers maritimes à la lumière de la récente découverte de gaz.