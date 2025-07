Congo-Kinshasa: L'épidémie de choléra qui touche le pays continue sa progression

Depuis plusieurs mois, la RDC fait face à une épidémie de choléra. Plus de 33 000 cas ont déjà été recensés dans plusieurs provinces du pays depuis le début de l'année avec plus de 700 décès. Les zones en conflit dans l'est du pays sont particulièrement touchées, mais aussi la capitale Kinshasa qui enregistre près de 130 nouveaux cas chaque semaine.

C'est la 27e semaine de surveillance de la maladie et selon le ministre congolais de la Santé, l'épidémie est dans une phase aiguë avec près de 1 500 nouveaux cas détectés chaque semaine et un taux de létalité aux environs de 2%. Désormais, ce sont 17 des 26 provinces du pays qui sont touchées. La Tshopo compte le plus de cas, suivi du Sud-Kivu et de la capitale.

À Kinshasa, en effet, des cas ont été signalés dans 25 des 35 zones de santé. Trois structures de prises en charge sont opérationnelles depuis plusieurs jours, deux autres devaient ouvrir ce jeudi et trois centres de traitement doivent encore se déployer rapidement. Tous les malades sont soignés gratuitement, affirment les autorités.

« Nous avons assez de traitement pour tout le monde », tient à rassurer le ministre de la Santé. Samuel Kamba incite les personnes présentant des symptômes comme des vomissements et des diarrhées à se faire dépister et soigner.

Le ministre rappelle que l'hygiène est capitale pour lutter contre la propagation de cette épidémie. Il promet d'ailleurs que des citernes d'eau potable vont être mises à la disposition des habitants des quartiers de la capitale les plus touchés par les services de l'État.