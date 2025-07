Cameroun: Elecam met en ligne le fichier électoral provisoire

7 845 662 personnes sont inscrites sur le fichier électoral provisoire au Cameroun, d'après une annonce faite jeudi 10 juillet par Elecam à trois mois de la présidentielle d'octobre. Scruté de près par les partis politiques de l'opposition, ce fichier a fait l'objet il y a quelques mois d'une procédure au Conseil constitutionnel. L'opposition, notamment le MRC de Maurice Kamto y avait introduit un recours en vue d'obtenir sa publication intégrale sur Internet et par affichage public. Elecam assure aujourd'hui que le fichier est disponible et consultable par tous.

La liste des noms figurants sur le fichier électoral est disponible et en libre accès sur internet, assure d'abord Erick Essousse, le directeur général d'Elecam, l'organe en charge des processus électoraux au Cameroun. « C'est en ligne. Maintenant, chacun peut aller consulter son nom. Nous avons sorti cette liste nationale conformément à la loi, c'est-à-dire par commune, par bureau de vote et par ordre alphabétique », précise-t-il.

Malgré les réclamations de certains partis politiques qui exigent la publication de la liste des inscrits en seul bloc, cela n'est toujours pas le cas.

Une liste non définitive

Elecam le justifie par des contraintes techniques et les défis liés à la sécurisation des données que comporte le site. « C'est une fiction de chercher 8 millions de noms qui s'alignent et que tu peux voir en un seul clic. Et puis aussi, c'est pour éviter le piratage et tout le sabotage. Malheureusement, nous ne pouvions que les publier comme ça. Je ne suis pas sûr que dans le monde qu'il y ait un fichier qu'il s'affiche en bloc comme ça », affirme Erick Essousse.

La liste finale des électeurs inscrits et éligibles au vote n'est pas encore définitive. Elecam doit encore procéder aux opérations de toilettage. « Nous étions à 7 845 622. Maintenant, avec ceux qui se sont ajoutés, c'est plus de 400 000. On est à plus de 8 millions, mais il faudra toiletter, c'est là que nous verrons exactement quel est le chiffre, mais à coup sûr la liste aura évolué pour être sûrement à plus de 8 millions », assure le directeur général d'Elecam.

Attendue incessamment, la convocation du corps électoral va aussi sceller ces opérations d'inscriptions sur les listes électorales.