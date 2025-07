<strong>Addis-Abeba, — Des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Programme alimentaire mondial (PAM), du Coordonnateur des réfugiés pour la population, les réfugiés et les migrations à l'ambassade des États-Unis, ainsi que des responsables et du personnel du Service des réfugiés et des rapatriés ont planté des jeunes plants à Addis-Abeba aujourd'hui.

S'exprimant à l'occasion, David Karp, représentant adjoint du HCR pour la protection en Éthiopie, a déclaré que c'est la deuxième fois qu'il participe à l'Initiative « Empreinte verte » et plante des jeunes plants dans le pays.

Il a souligné que cette plantation témoigne de l'unité et s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris lors du Forum mondial sur les réfugiés 2023 de planter des arbres.

Par ailleurs, la plantation de jeunes plants dans le pays est d'une importance capitale pour remédier aux dommages environnementaux causés par l'accueil des réfugiés, a souligné le représentant adjoint.

À cet égard, des fonds ont été débloqués pour soutenir la plantation de jeunes plants dans les camps répartis dans tout le pays, a-t-il révélé, exprimant l'engagement du HCR à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement éthiopien afin de réduire l'impact environnemental des réfugiés.

Pour sa part, Kevin Hodgson, directeur adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM), a déclaré que sa présence pour planter des jeunes plants visait à démontrer le soutien du PAM à l'initiative « Empreinte verte » et à poursuivre son partenariat avec le Service des réfugiés et des rapatriés.

Hodgson a réaffirmé l'engagement du PAM à poursuivre son soutien à ce type d'opérations de plantation de jeunes plants.

Andrew Ellis, coordinateur régional adjoint pour les réfugiés chargé de la population, des réfugiés et des migrations à l'ambassade des États-Unis à Addis-Abeba, a noté que l'Éthiopie s'oriente davantage vers les énergies renouvelables et que la plantation d'arbres serait bénéfique non seulement pour le pays, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble.

Il a souligné que la présence d'arbres et de végétation contribue à atténuer les effets des combustibles fossiles et autres, saluant les efforts déployés par l'Éthiopie pour verdir l'environnement dans le cadre de l'Initiative Empreinte Verte.

Le directeur général adjoint du Service des réfugiés et des rapatriés (RRS), Mulualem Desta, a déclaré que le RRS s'était engagé à planter des jeunes plants dans le cadre de l'Initiative Héritage Vert dans les 26 camps de réfugiés du pays.

Par ailleurs, le RRS s'efforce de concrétiser l'engagement pris par le gouvernement lors du deuxième Forum mondial sur les réfugiés de 2023, de planter cent millions de jeunes plants autour des zones d'accueil des réfugiés d'ici 2027.

Pour atteindre ses objectifs, le service a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires de développement, notamment des agences des Nations Unies, des diplomates et la société civile, a-t-il déclaré, soulignant que le soutien des partenaires de développement à l'initiative était encourageant.

À cet égard, Mulualem a annoncé que le RRS prévoie de planter cinq millions de jeunes plants pendant cette saison des pluies.