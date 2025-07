Ethiopie: Ethiopian Airlines a lancé son premier vol direct vers Hanoï.

<strong>Addis-Abeba, — Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne en Afrique et l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde, a officiellement inauguré aujourd'hui une nouvelle ligne passagers quatre fois par semaine vers Hanoï, au Vietnam.

La nouvelle ligne renforcera la connectivité mondiale d'Ethiopian Airlines et offrira des options de voyage pratiques aux passagers voyageant entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian, a dévoilé que ce nouveau vol porterait à 28 le nombre de destinations de la compagnie aérienne en Asie.

La nouvelle ligne, qui marque une étape importante dans le renforcement de la connectivité aérienne entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, devrait promouvoir le commerce, le tourisme et les relations interpersonnelles entre l'Éthiopie et le Vietnam, a ajouté le PDG.

Ethiopian Airlines est également en discussion avec Vietnam Airlines pour explorer des opportunités de coopération et d'expansion du réseau dans un avenir proche, a-t-on appris.

Fondée en 1946, Ethiopian Airlines est devenue la compagnie aérienne la plus importante et la plus rentable d'Afrique.

Elle exploite des services internationaux de transport de passagers et de fret vers des destinations internationales, ainsi que des vols intérieurs à travers le pays.

Membre de Star Alliance, la compagnie aérienne continue d'étendre sa présence mondiale avec une flotte de plus de 140 appareils, dont des Airbus A350 et des Boeing B787 modernes.